德国大选：也许拉舍特还能扭转乾坤？

德国总理默克尔2021 年 9 月 22 日在总理府举行全国大选前的最后一次内阁会议。德国全国大选将于 2021 年9月 26 日举行。

离德国大选只剩了四天，谁能赢得选举，出任总理，仍然充满变数。

广告 继续浏览后续

《法兰克福评论报》周三报道说，最新民调显示，今年的德国大选将十分紧张。根据Forsa民调机构受RTL德国电视台的委托于17日到20日之间进行的民意调查，社民党得分继续高于联盟党和绿党。百分点。根据insa民调机构9月20日推出的民意调查：如果当天选举，社民党可得票25%，联盟党22%，绿党15%。自民党和选项党各得分11%，左翼党6%。Forsa 民调机构9月21日推出的民意调查结果不相上下：社民党可得分25%，联盟党22%，绿党17%，自民党和选项党各得分11%，左翼党得分6%。在这种情况下，有多种联盟可以上台。两最大党可能可以继续联合执政，或不同形式的三党联盟能够上台。

虽然63岁的社民党总理候选人肖尔茨目前领先60岁的联盟党选手拉舍特，但《明镜》周刊发表文章说，拉舍特还是有可能当选总理，因为民调机构全都是通过随意性的电话进行民意调查。但有很多人对这种民调毫无兴趣，而且电话民调不能覆盖所有民意。从社交媒体来看，拉舍特完全有可能勉强获胜，成为总理。拉舍特与肖尔茨的距离近日来也确实在不断缩小。

《世界报》报道说，拉舍特在萨尔州的一场竞选活动中，迫切警告人们说，红红绿联盟即社民党、左翼党和绿党联盟将引导德国走向经济危机。

《图片报》报道说，默克尔总理现在也投入了竞选战，为本党选手拉舍特拉选票。联盟党与社民党的距离在继续缩小。说不定，拉舍特还是能够进驻总理府的。

《西德意志汇报》报道说，肖尔茨立志要担任总理，并希望社民党和绿党联盟即红绿联盟能够上台，虽然这一联盟目前还得不到多数。多个迹象显示，社民党将超越其2017年占比20.5%的成绩，获得更多选票。但即便社民党得分低于联盟党，对社民党来说，也还不算是失败了。因为，肖尔茨已经早就预告了，即便是作为第二大党，他也会全力打造执政联盟。社民党这样做并非第一次。布兰特和施密特就曾使用类似手段并获得了成功。

德国今年有47个党派6000名选手投入竞选。党派之多，前所未有。