新冠疫苗第三剂：欧盟监管机构10月初做决定

法新社从海牙发出的消息表示，欧盟监管机构周四宣布，它将在10月初宣布，是否需要对16岁以上的人群施打第三剂辉瑞BioNTech疫苗。

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欧洲药品管理局(EMA)的疫苗战略负责人卡瓦莱里（Marco Cavaleri）告诉媒体说，欧洲药品管理局(EMA)同时还需要决定，针对老年人和免疫功能低下的人，他们在补打第三针辉瑞和莫德纳疫苗时，剂量应该是多大。

他说，在头批疫苗接种后几个月，应对新冠病毒的保护力呈下降的趋势。

他继续说道，“现有的数据表明，在世界不同的地区，第一批疫苗产生的应对新冠病毒的免疫力会随着时间的推移而减弱。随着时间的推移，对感染及其症状的保护力在减弱。”

因此，欧洲药品管理局正在评估辉瑞对16岁以上人群在施打第二剂至少六个月后，施打第三剂的申请。

卡瓦莱里说，“评估的结果预计在10月初宣布，除非需要更多的信息。”

世界上大约有15个左右的国家已经开始对最脆弱的人群注射第三剂疫苗，包括法国、意大利、德国等在内的一些欧盟国家，为了预防新冠疫情会在冬季卷土重来，它们没有等待欧洲监管当局的批准，就开始对最脆弱的人群注射第三剂疫苗了。