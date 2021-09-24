意大利今天决定是否引渡普伊格德蒙特

支持独立的欧洲议会议员、前加泰罗尼亚自治区主席普伊格德蒙特周四晚在撒丁岛被捕，并等待意大利司法部门周五的听证会，以决定是否将他引渡到西班牙，他在西班牙仍因其在2017年分离企图中的作用而被起诉。普伊格德蒙特被西班牙司法指控犯有 "煽动罪 "和 "挪用公款"。

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据法新社今天引述普伊格德蒙特的律师贡萨洛-博耶（Gonzalo Boye）说，普伊格德蒙特在萨萨里的监狱里过了一夜，那里的一名法官将听取他的证词。

58岁的普伊格德蒙特周四晚间在抵达阿尔盖罗时被捕，阿尔盖罗是一个具有加泰罗尼亚文化的撒丁岛小镇，据他的随行人员说，他将在那里参加一个文化节并会见来自意大利岛屿的当选代表。

据法新社说，意大利的逮捕激怒了加泰罗尼亚的坚持独立的舆论。加泰罗尼亚地区新任主席佩雷-阿拉贡内斯（Pere Aragones）在推特上谴责这种司法迫害和镇压。佩雷-阿拉贡内斯被认为是一个比普伊格德蒙特先生更温和的分离主义者，他批评说，"够了。大赦是唯一的办法。自决是唯一的解决办法。他鼓励普伊格德蒙特说："我们与你同在。”

周五上午是加泰罗尼亚地区的公共假日，几百名支持独立的活动人士在意大利驻巴塞罗那领事馆前示威，谴责这次逮捕行为。

普伊格蒙特仍被西班牙司法系统通缉，司法系统指控他犯有 "煽动罪 "和 "挪用公共资金"。

佩德罗-桑切斯领导的西班牙左翼政府在一份声明中说："对普伊格德蒙特先生的逮捕符合正在进行的司法程序，该程序适用于任何必须向法院交待的欧盟公民，"他补充说，普伊格德蒙特先生应该 "像任何其他公民一样遵守服从司法行动"。

2018年3月，普伊格德蒙特应西班牙的要求第一次被捕，这次是在德国。但几天后，在德国法院撤销对他在西班牙的 "叛乱 "指控后，他被释放，该指控后来被重新归类冠为 "叛乱"。自2019年以来，这位支持独立的政治活动家，也是欧洲议会成员，曾一度获得议会豁免权，但欧洲议会于3月9日以绝大多数票取消了这一豁免权，这一措施于7月30日得到欧盟法庭的确认。

不过欧洲议会的决定已被上诉，预计欧盟法院将在晚些时候对此案作出最终裁决。因此，普伊格德蒙特先生的律师Gonzalo Boye认为，尽管议会的决定是暂停的，普伊格德蒙特仍应享有豁免权。

据法新社说，普伊格德蒙特在分裂企图失败后逃往比利时，以逃避西班牙司法系统的起诉，在加泰罗尼亚分离诉求引发的局势相对缓和的情况下，普伊格德蒙特被拘留引发了马德里和支持独立运动之间新危机的风险。

桑切斯政府于6月赦免了9名支持独立的领导人，他们于2017年被捕，并在普伊格德蒙特先生是主要缺席者的历史性审判后于2019年被判处监禁。而现中央政府在9月15日恢复了与地区分离主义政府的谈判，以找到摆脱加泰罗尼亚地区分离主义危机的途径。

据该报道，2017年10月加泰罗尼亚的分离企图是西班牙自1975年佛朗哥独裁统治结束以来经历的最严重的危机之一。当年尽管法院下达了禁令，但普伊格蒙特领导的地区政府还是举行了自决公投，公投遭到冲突影响，几周后，独立宣言胎死腹中。当时由保守派领导的西班牙政府的应对措施是将该地区置于监护之下，并逮捕了没有逃到国外的运动的主要领导人。