美媒：欧盟想在美中之间保持中庸但却两面不讨好

欧盟最大的几个成员国希望在中国和美国之间找到一条中庸之道。上周，美国、英国和澳大利亚出人意料地宣布了一项新的防务协议，这显示出欧盟几个大国要想在中美之间保持独立将有多么困难。

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据华尔街日报今天报道称，欧盟最大的几个成员国希望在中国和美国之间找到一条中庸之道。上周，美国、英国和澳大利亚出人意料地宣布了一项新的防务协议(简称AUKUS)，同时澳大利亚取消了与法国签订的价值数百亿美元的潜艇交易，这显示出欧盟几个大国要想在中美之间保持独立将有多么困难。

欧盟国家普遍将美国视为最亲密的盟友，但并不完全认同美国对中国的关切和优先事项。无论是作为出口市场还是供应国，欧盟都与中国有着深厚的经贸联系。以德国和法国为首的欧洲大国一直试图在它们对中国变得日益强硬的担忧与政治接触之间取得平衡。

但在美国前总统特朗普(Donald Trump)执政时期困扰跨大西洋联盟的紧张局势重演之际，欧洲各国政府发现自己必须作出选择，一边是几十年的盟友美国，另一边是已经成为欧盟最大商品贸易伙伴的中国。

欧盟外交政策负责人博雷尔(Josep Borrell)上周在阐述对包括中国在内的印太地区的新战略时表示：“我们的战略不是对抗，而是合作。”欧洲一些人士对于对抗或遏制中国力量的呼吁持批评态度。其他人更担心前苏联国家，例如波兰或波罗的海国家，这些人基本上认同美国对中国的看法，但担心对亚洲的日益关注分散了对俄罗斯与乌克兰的激烈冲突、俄罗斯的亲密盟友白俄罗斯的政治动荡以及欧洲东部边境地区其他紧张事态的注意力。

驻柏林的欧洲对外关系委员会(European Council of Foreign Relations)亚洲项目主任Janka Oertel表示，欧盟的麻烦部分源于自身对中国的目标不够明确，导致只能被动跟随美国的提议。Oertel说：“如果中国不是真的有意进行合作，或者只对按照中国的条件进行合作感兴趣，那么我们凭什么认为我们可以不只在论调上而且在政策上也与美国不同？这是我们还没有合理回答的问题。”

拜登(Joe Biden)政府上任之初与欧洲讨论了合作应对中国崛起带来的挑战。但欧洲外交人士表示，上周澳大利亚、英国和美国签署的AUKUS防务协议表明，华盛顿方面将抓住所有机会遏制中国的军事实力，即使这意味着忽视欧洲的利益。

与此同时，中国几乎毫不理会欧洲对其人权记录和地区力量展示的批评。北京方面已经越来越明确地表明，欧洲在中国的经济利益是附带政治条件的。

上周宣布的AUKUS防务协议对欧洲的影响仍有待观察，不过一些外交人士表示，这正侵蚀欧洲对美国的信任。澳大利亚在没有协商的情况下意外单方撕毁与法国签署的价值560亿欧元（约合655亿美元）的潜艇交易，这引发了广泛担忧。还有人担心，美国将政策重心日益转向亚洲可能会削弱华盛顿方面对欧洲安全的关注。

法国对上述防务协议作出愤怒回应，召回了驻美国和澳大利亚的大使，法国的这种态度也引起一些欧洲国家政府的不安。在法国总统马克龙(Emmanuel Macron)面临明年春季大选、法国明年1月将担任欧盟轮值主席国之际，一些欧洲人正努力确保这一矛盾不会导致欧美关系出现根深蒂固的裂痕。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森(Mette Frederiksen)周三在纽约对丹麦媒体表示：“考虑到目前欧洲正在进行的会谈，我认为有必要说，拜登非常忠于跨大西洋联盟。”

周三，拜登与马克龙通了电话，以弥合裂痕。拜登在一份联合声明中承认，应该就上述防务协议征求法国等盟友的意见。这两位领导人将于10月底举行会面，讨论安全合作事宜，这份声明凸显了法国和欧盟在印太地区的重要作用。

据该报道，自拜登1月份上任以来，欧洲在试图走一条独立路线的同时已经向美国对中国的关切倾斜。欧洲已经将加强欧盟海军在印太地区存在作为要务之一，以保护航行自由，此前法国海军已经作出重大努力，挑战中国对该地区海上航道的掌控。

美国和欧盟扩大了在特朗普快要卸任时启动的有关中国问题的正式会谈。双方都主张改革世界贸易规则，以更好地保护西方经济体，免受其所称的中国不公平竞争的影响。新的美国-欧盟贸易和技术委员会原计划下周在匹兹堡成立。但这其中的一些工作如今受到了威胁。法国已推动推迟匹兹堡会议，外交人士表示，欧盟在印太地区的三个主要参与国法国、荷兰和德国被排除在AUKUS协议之外，此后这三国与美国紧密合作的意愿可能会受到考验。

欧盟官员称，法国现在可能会加紧其努力，以扩大欧盟在防务和安全方面独立于美国和其他大国而采取行动的能力。这个讨论已久的概念被称为战略自主，在美国从阿富汗混乱撤军后重新浮出水面，不过欧盟成员国几乎没有显示出准备增加军事开支以承担新的军事重任的迹象。

对于允许北大西洋公约组织更明确地关注来自中国的威胁，马克龙也已经表示担忧。

随着英国退出欧盟，德国总理默克尔(Angela Merkel)计划在周日德国大选后卸任，伦敦和欧洲各地的一些观察人士担心，马克龙的立场可能会使跨大西洋关系和北约更加紧张。

欧盟内部市场委员、法国人布瑞东(Thierry Breton)周二在华盛顿的一次演讲中说：“双方都坦诚相待，伙伴关系才会发挥作用。”“但信任并不是必然的。在最近的事件发生后，人们强烈认为欧盟和美国之间的信任已受到侵蚀。”

与此同时，欧盟将自身经济利益与对华政治紧张局势隔离开来的做法面临困难。

欧洲议会5月份投票决定冻结中欧投资协定批准程序。欧盟和中国去年12月达成的该协定旨在扩大欧洲进入中国市场的渠道，并解决欧洲认为的一些不公平贸易做法。欧洲议会投票之前，中国对欧盟一些议员、外交人员和学者实施了制裁，以回应欧盟以涉嫌压迫新疆穆斯林为由将四名中国官员列入黑名单的做法。

华尔街日报报道称，在立陶宛政府提升台湾驻立陶宛代表团的外交地位后，中国召回了驻立陶宛大使，并要求这个欧盟和北约成员国也召回驻华大使。捷克共和国显出与台湾拉近关系的苗头，这个欧洲国家与中国之间的紧张关系因此不断加剧。上个月，前中国外交部官员公开抨击欧盟驻华大使、法国外交官郁白(Nicolas Chapuis)，之前郁白曾批评中国对欧洲的外交。