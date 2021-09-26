冰岛大选笃定选出超半数女议员 欧洲第一家

冰岛左翼绿党现总理卡特琳-雅各布多蒂尔（Katrin Jakobsdóttir）的政党，在2021年9月25日举行的立法选举指失去了优势，选后组阁前景不明。

冰岛举行立法选举，投票昨天结束。根据今天周日公布的议会选举最终结果，女性议员将在冰岛的新议会中占多数，这在欧洲尚属首次。

广告 继续浏览后续

据法新社说，根据周六投票的最终结果，在冰岛议会的63个席位中，有33个席位将由女性担任，占52.3%。

而根据世界银行汇编的数据，欧洲没有一个国家超过象征性的50%议会女议员比例大关，早先瑞典以47%的女性议员领先。

据民主组织International Idea称，虽然一些政党自行规定了女性候选人的最低比例，但没有法律要求在冰岛的议会选举中为女性规定配额。而根据国际议会联盟的数据，目前世界上还有五个国家的议会中至少有一半是女性：卢旺达（61%）、古巴（53%）、尼加拉瓜（51%）以及墨西哥和阿拉伯联合酋长国（50%）。

据该报道，冰岛经常站在妇女问题的最前沿。1975年10月，该国发生了一场史无前例的妇女罢工，要求提高工资和增加妇女的地位。这个今天拥有37万人口的国家也是第一个在1980年民主选举出女元首的国家。

最近，冰岛自2018年起实施了一项突破性的同工同酬法，并连续12年在世界经济论坛的性别平等排名中名列前茅。

据该报道，政党方面，以周六的议会选举在63个席位中占有37个席位成绩，过去四年一直执政的左右联盟的多数地位得到巩固，但左翼绿党总理卡特琳-雅各布多蒂尔（Katrin Jakobsdóttir）的政党失去了优势，以8个席位出现在脆弱的位置上。该党的两个右翼盟友选后处于强势地位，评论分析有可能与雅各布斯多蒂尔女士的左翼绿党以外的政党组成不同的联盟。