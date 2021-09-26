德国大选今投票 默克尔催票促稳定但选民思变革

德国今天选举来翻过默克尔的一页，这次议会选举比以往更加前景不明，并显示为组建新政府要进行漫长的谈判。今届总理任期最后一天的默克尔，直到投票倒数24小时前仍然呼吁选民投票给她的接班人拉舍特，来保证德国未来的稳定。默克尔一直不懈地为拉舍特拉票，昨天亲往拉舍特的家乡亚琛（Aachen）最后催票。评论分析默克尔的拉票很可能重蹈当年法国总统大选时任总理菲永为萨科齐竞选连任拉票的覆辙，菲永当时也呼吁法国选民为了他们的孩子的前途而投票给萨科齐。

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据法新社报道说，不过拉舍特（Armin Laschet）民调一直落后给社会民主党（SPD）的肖尔茨（Olaf Scholz），但选前最后两人差距已来到误差范围内，让这场投票成为近年来最难以预测的选举之一。掌权16年后即将退出政坛的默克尔原本打算保持低调，但拉舍特人气低迷，逼得她卷入混乱的选战之中。过去一周迈克尔带着拉舍特来到她在波罗的海沿岸的选区，前一天更前进慕尼黑一场保守派大咖的选前最后造势大会，呼吁选民为了国家稳定，让保守党继续掌权。

昨天默克尔在拉舍特的家乡兼选区亚琛拉票。德国西部的亚琛是邻近比利时和荷兰边界的温泉城市，拉舍特在这里出生长大，现在也还住在这里。默克尔敦促选民踊跃投票：「这关乎你的未来，你孩子的未来，你父母的未来。」

默克尔还强调气候保护是下届政府的重要挑战，但那无法单单透过规定和规范达成，而是需要新的技术发展、新流程、研究人员，需要有兴趣的人思考如何达成那个目标，还得有人参与。据默克尔说，拉舍特是在形塑德国、面对那些挑战时，可以让人接受想法的搭桥人。

据本台今天报道称，自2005年以来一直执政的默克尔的离开，开启了一个新的政治时代。这是自1949年以来，在任总理首次不参加连任竞选。哪一个多数派将继承保守的基督教民主党/基社盟和社会民主党SPD之间的中间派联盟？在一个直到最近还习惯于两党制的国家，从未出现过如此多的不确定性。

对气候问题的日益敏感，以及围绕移民政策的边缘人群的激进化，导致了另外两个政党的出现，即绿党和极右翼的AfD。结果是：两大运动，特别是基民盟，看到他们的选民流失了。周二公布的一项最新民调显示，社民党以25%的投票意向领先，基民盟为22%，绿党为15%，非盟为11%。

该报道说，这次选举可能是对安格拉-默克尔的保守派的一个打击，到目前为止，他们在立法选举中总是获得超过30%的选票。他们的领导人，不受欢迎的拉舍特，要追随一位民望不变的总理的脚步，难度非常大。作为德国人口最多的地区--北莱茵-威斯特法伦（西部）的领导人，这位和蔼可亲但又不善言辞的60岁的人正在努力说服甚至他自己的阵营。

另一方面，社会民主党的风头正盛。在经历了近年来的几次选举挫折后，社民党自今年年初以来，其63岁的候选人、现任副总理兼财政部长奥拉夫-肖尔茨（Olaf Scholz）的提名使这一趋势得以逆转。由40岁的贝尔博克Annalena Baerbock领导的绿党有望在未来的政府中发挥关键作用，即使他们在投票意向中排名第三，也让活动人士感到失望。

迄今为止，所有政党都排除了与极右翼的AfD联手的可能性，但另一个阵营，即获得12%投票意向的FDP自由派，正在成为一个王牌阵营。他们可以成为与绿党和保守党或社会民主党组成的三方联盟的关键。

然而，联合政府将发现很难确定经济政策，因为主要政党的方案非常不同。在一个平衡预算被写入宪法的国家，债务问题是最敏感的问题。由于健康危机，公共债务急剧上升。保守派和自由派希望迅速恢复预算的正统性。这并不符合社会民主党和绿党的意愿，他们希望通过增加公共开支来资助国家的生态和数字转型。

主要政治形态存在分歧的另一个问题：社会政策。绿党和社会民主党希望将最低工资提高到每小时12欧元，并为最富有的人增加税收。两党还赞成恢复24年前废除的财富税，并对遗产税进行改革。这些措施遭到了保守派的反对，尤其是自由派。各党派之间存在着真正的分歧，一切都将取决于未来联盟的组成，它可能由三个政治阵营组成。

据本台记者的报道称，无论如何，这次选举的结果在欧洲受到高度期待和特别关注，但在德国的选举活动中，欧盟的主题却几乎没有。" 尽管默克尔周六在基民盟候选人的家乡举行的最后一次竞选集会上说："每次我来到亚琛，我都会想到欧洲。

拉舍特与其他默克尔的继任者一样，都避免将欧盟作为其竞选的中心。阿德里安-齐格勒（Adrian Ziegler）说，欧盟的命运在辩论中完全缺席，辩论完全集中在国家问题上，他今天投了绿票。"许多人认为，我们必须先解决我们在德国的问题，然后再关注欧洲。他解释说："我自己支持亲欧洲的沃尔特党的想法，但我不投票给它，因为它没有机会进入议会。

本台驻柏林记者帕斯卡尔-蒂博特报道称，打算在本周日投票的德国人中，近40%甚至50%的人已经投票，有时是在三四个星期前。邮政投票预计将创造新的记录，德国今年春季的地区选举中已经出现邮寄投票的前景。四年前，至少29%的选民就选择了这个方式投票。很多德国选民为了享受他们的星期天，或者因为个人和职业原因，他们不去亲自投票。

在四年前的上一次大选中，投票率大幅提高到76%，当时默克尔正在竞选连任。今年随着默克尔的离开，出现了前所未有的悬念。当然最近几个月的民调发生的很大变化，投票率也可能会提高。