拉舍特又闹笑话上头条 大选日子真不是时候？

即将退位的默克尔在兹念兹要保举的保守党基民盟领导人拉舍特，在周日在议会选举投票中犯了一个重大错误，没有按照选举法的要求在摄像机前隐藏他的选票。虽然选举委员会官员说，他的选票有效，但德国选举新闻均聚焦拉舍特的乌龙。选民是否更加质疑拉舍特的执政资质，目前不得而知。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，德国基民盟总理候选人拉舍特(Armin Laschet)今天在他的家乡选取亚琛投票。在竞选默克尔接班人的过程中，拉舍特已经犯了不少错误，他今天又没有正确折叠选票，每个德国选民必须在选票上为自己拥有的选票打上两个叉。结果，作为媒体聚焦焦点人物，他应当作秀将手中的选票向记者展示把选票放进投票箱时，选票应当被折起，以免公示他的选择，但拉舍特大咧咧将选票展示无疑，在摄像机前，让所有人都能看到他为他的政党基督教民主联盟（CDU）打了两个叉。

选举法规定，德国选民律投票必须保密，选民必须折叠选票以保护投票秘密。

拉舍特是在他的亚琛选区投票。

根据选举委员会主席乔治-蒂尔(Georg Thiel)在Twitter上保证，拉舍特的选票被认为是 "有效的"，因为它已经被放入了投票箱。

但是在周日德国人继续投票的时候，该事件还是出现在许多媒体的头版头条。

此前拉舍特已经犯了一个错误，在7月该国西部发生的致命洪水中，他的人气因此错误损失惨重。当时德国总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）在受灾地区发表演讲时，摄像机拍下了拉舍特在讲台后不合时宜嬉笑。而这场灾难造成了180人死亡和巨大的损失。

法新社说，预计今天当地18时（格林尼治标准时间16时），德国立法选举结果就会出炉。今天的选举，一般认为是在社会民主党和保守派之间展开，社民党在最新民调中以小幅优势领先，基民盟则因拉舍特的不受欢迎而受到拖累。