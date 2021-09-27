德国大选结果不明朗 陷入漫长谈判组阁期

9月26日星期日结束的德国全国立法选举，远远没有让德国未来政府是什么样的面孔悬念结束。社民党的社会民主党以25.7%的选票名列前茅，紧跟在后的是基民盟-基社盟的基督教民主党，获得24.1%的选票。两个党都有可能组成联盟，但他们需要绿党和自由党的支持。分析认为，谈判组阁将费时良久，不排除延后至年底圣诞节时节。德媒一幅漫画指，默克尔自言自语说她还可以再执政几个月。

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据本台报道称，最近几天民意调查预告的势均力敌的竞争在投票日结束时得到确认。本周一上午，选举委员会公布的临时官方计票结果显示，社民党的社会民主党以25.7%的选票获胜，其次是基民盟-基社盟的基督教民主党以24.1%的选票紧随在后。

不过两个主要政党已经排除了像以前的选举那样共同组建联盟的可能性，每个候选人都宣布愿意组建政府。正如保守派候选人阿明-拉舍特（Amin Laschet）在过去几天所说，没有什么可以阻止排在第二位的政党尝试组建联盟。而他在周日晚上又说："我们将尽一切努力组建一个由基民盟-基社盟领导的政府。

因此这两个政党将都有机会继续执政并组成联盟。在一场以选票流失为标志的投票中，两个阵营中的每一个都需要找到另外两个阵营来组成众议院的多数联盟。

周日晚上在社民党总部，投票最初结果起先引发有分寸的掌声，最后掌声逐渐增强。据社民党的候选人奥拉夫-肖尔茨说"这是一个巨大的成功，这将是一个漫长的夜晚，这是肯定的，" 但奥拉夫-肖尔茨确信，"许多公民已经选择了社民党，因为他们希望更换现政府，而且还因为他们希望下一任总理叫奥拉夫-肖尔茨。社民党的积极分子和同情者指出，他们的政党已经走过了漫长的道路，自春天以来增加了十个民意点。最重要的是，这个分数比2017年上一次立法选举的20.5%要高很多。

据该报道；接下来肯定会有漫长的结盟谈判。德国完全处于一种迷茫的状态。如果社民党和绿党有足够的分数来组成联盟，那就很容易了，但现在情况变得复杂了。

另一方面，对于基督教民主党来说，这是自1949年以来前所未有的挫折，比2017年少了9个百分点，已经是保守派的历史最低水平。该党已经承认了 "痛苦的失利"。但是这种下跌并没有阻止拉舍特表示愿意组建下一届政府。肖尔茨和拉舍特都表示，他们希望未来的联盟能在圣诞节前成立。肖尔茨说："再早一点也是好的"。

据该报道，自春季以来在民意调查中一直处于劣势的绿党，以14.8%的得票率位居第三。与他们所希望的相比，这是一个挫折。但与他们在上次立法选举中获得的8.9%相比，这显然是一个成功。

另外还值得注意的是自由党的良好成绩，他们无疑将在未来几周或几个月内成为构成未来联盟的决定者。在这种情况下，拥有11.5%的自由民主党也应该与绿党一起扮演造王者的角色。

本台的报道说，德国报纸今天头条报道大选结果，但不乏评论与批评。比如，"是个男孩"，这是左翼日报《Tageszeitung》的标题，并附有一张男婴用品的照片。说这的确是这次选举的唯一确定性。因为下一位总理将是一位男子。

除了大选，德国媒体没有提供任何雷人的头条新闻，因为一切都在等待。三家主要报纸，保守的《世界报》和《法兰克福汇报》，以及中间偏左的慕尼黑日报《南德意志报》，都用几乎完全相同的标题指："社民党和基民盟都要求出任总理。”

媒体对基民盟进行了抨击，因为该党遭遇了历史性的失败，与上一次立法选举相比损失了9个百分点。南德意志报评论说是："当之无愧的下跌"。保守的《世界报》说，"基督教民主党人跌于洞底。他们必须从痛苦的失败中吸取教训。"

《南德意志报》在头条报道了社民党候选人的成功，称"一个叫奥拉夫的英雄"，刊发的一幅漫画显示社民党人肖尔茨像弥赛亚一样在水上行走。在漫画下方，可以看到基民盟的废墟。

绿党排名第三。与绿党关系密切的左翼日报《Tageszeitung》很痛苦，说："他们的结果令人失望。可能的联盟将无法为气候做很多事情。”

德国大选后组建新政府的谈判被认为将是漫长的。一幅漫画显示，默克尔正在翻找她的衣柜，手里拿着一件套衣上装。默克尔说，"这个也许可以作为我下一个景愿，" 还没有退位的总理说，“ 她可以再执政几个月了。”