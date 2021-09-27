德国社民党敦促基民盟换转身份当反对党

德国大选中间偏左的社会民主党（SPD）以25.7%得票率，惊险击败基民盟党。社民党总理候选人肖尔兹宣布胜选，敦促基民盟承认反对党身份。

德国选举委员会官网数据今天显示，中间偏左的社会民主党（SPD）以25.7%得票率，惊险击败总理默克尔保守派阵营，后者得票率有24.1%。社会民主党（SPD）总理候选人肖尔茨（Olaf Scholz）今天表示，基民盟（CDU/CSU）应该沦为反对党。

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据法新社今天报道称，德国选举委员会官网数据今天显示，中间偏左的社会民主党（SPD）以25.7%得票率，惊险击败总理梅克尔保守派阵营，后者得票率有24.1%。这项初步结果是根据所有选区验完的票数而成，是默克尔（Angela Merkel）所属的基民/基社联盟（CDU/CSU）最差表现。

绿党（Green）以14.8%得票率位居第3，紧接着是自由民主党（FDP）的11.5%；极右的德国另类选择党（Alternative for Germany）得票率10.3%。

中间偏左的社会民主党总理候选人肖尔茨（Olaf Scholz）今天表示，德国保守派基民/基社联盟应该沦为反对党。萧兹率领的社民党以些微优势险胜执政联盟。

德国现任财政部长肖尔茨说：「基民/基社联盟不只票数输很多，基本上还收到公民传达的讯息，那就是他们不该继续执政，而是应该沦为反对党。」

德国选后局势不明朗，各党已经开始捍卫组阁权利攻防战。相关政党结盟组阁执政党谈判可能持续多个月时间。