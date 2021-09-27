普京疫情自我隔离结束 官方显摆西伯利亚猎渔照片

克里姆林宫周日表示，俄罗斯总统普京9月初在西伯利亚花了几天时间徒步旅行和钓鱼，同时公布了总统度假的照片。稍早根据普京透露说，他将不得不在自我隔离中度过 “几天”。此前他的随行人员中有数十人感染新冠，他不得不取消前往塔吉克斯坦参加安全峰会的行程。

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据路透社报道称，克里姆林宫公布“硬汉”总统普京照片，显示普京在西伯利亚徒步河中钓鱼。普京的硬汉形象受到许多俄罗斯人喜爱，他以前曾被拍到赤膊骑马、戴着太阳镜，以及携带猎枪和驾驶战斗机。这一次，他的外出活动更加休闲。

根据克里姆林宫网站上公布了20张照片，其中一张照片下面标题说，总统在9月初到俄罗斯远东地区进行工作考察后，在西伯利亚停留了几天。几天后--9月中旬，普京说，他将不得不在自我隔离中度过 “几天”。此前他的随行人员中有数十人感染新冠，他不得不取消前往塔吉克斯坦参加安全峰会的行程。

普京的硬汉形象受到许多俄罗斯人喜爱，他以前曾被拍到赤膊骑马、戴着太阳镜，以及携带猎枪和驾驶战斗机。

这一次，克里姆林宫公布了普京站在河里钓鱼，穿过郁郁葱葱的草地，与通常的度假伙伴国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)交谈的照片。

该报道称，68岁的普京已经注射了两针俄罗斯的Sputnik V 疫苗。克里姆林宫说他感觉很健康。