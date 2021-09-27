欧盟高官：美欧贸易和技术委员会将为21世纪制定标准和规则

欧委会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和欧委会执行副主席、竞争事务专员维斯塔格（Margrethe Vestager）向媒体表示，即将于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市举行首次会议的，美欧贸易和技术委员会（TTC）将给予欧洲更多的主导权，并为21世纪制定标准和规则。

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他们二人的评论是在下周三举行的第一次美欧贸易和技术委员会之前发表的。东布罗夫斯基向记者表示，“这个新平台作为为21世纪制定标准和规则的一种方式，具有真正的战略和地缘政治意义。这就是为什么我们需要这个委员会来提升我们的地位”。他强调，美欧贸易和技术委员会并不针对任何特定国家。

东布罗夫斯基斯说，“美欧贸易和技术委员会不是关于任何特定的第三国，它是关于美国和欧盟在多个政策领域的合作和协调”。该委员会的10个工作组将重点关注技术标准、绿色技术、供应链安全、数据治理、出口管制、投资筛选和全球贸易问题。维斯塔格说，所有这些领域对欧盟来说都很重要。她告诉记者说，“我们所取得的是一个涵盖进攻和防守利益的一揽子计划。”

东布罗夫斯基斯谈到，法国对澳大利亚潜艇事件感到愤怒，不应分散欧盟对其长期利益的注意力。他表示，“我们是盟友、伙伴和朋友，是的，朋友很容易时常犯错，我们在最近几周看到了这一点，但我们知道这个问题应该影响我们对战略联盟的决定。 不应该受到影响。”

据悉，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）和贸易代表戴琪将代表美方，与代表欧盟的东布罗夫斯基和维斯塔格共同主持这次会议。欧盟预计将于明年春天在比利时举行第二次美欧贸易和技术委员会会议。

就此次访美计划，东布罗夫斯基斯和维斯塔格23日通过推特表示，“战略联盟就是要形成共同的方法，也要克服困难。”