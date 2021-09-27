谷歌在欧盟法院挑战欧盟当局对它开出的43亿美元罚单

谷歌周一在卢森堡欧盟法院的第一次听证会上表示，自己没有任何的反竞争的实务。此前，布鲁塞尔欧盟当局曾因谷歌的安卓操作系统对谷歌处以43亿欧元的罚款，谷歌就这一罚款到欧盟法院讨说法。

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欧盟指责美国互联网巨头谷歌滥用其手机操作系统的主导地位，以建立其搜索引擎和Chrome浏览器的霸主地位。谷歌则认为这一指控毫无根据，并要求撤销欧盟当局于2018年开出的这一43亿欧元的罚单。

法新社指出，这一案件是对欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格(Margrethe Vestager)的一次重大考验。去年，她在欧盟司法机构对苹果公司的判决中遭遇惨败，她曾就苹果公司在爱尔兰享受的税务优惠谴责苹果公司。

谷歌的律师(Meredith Pickford)周一对法官说：“安卓事实上是一个有关竞争力的杰出的成功的故事。”

谷歌认为，欧盟错误地忽略了竞争对手苹果公司，苹果公司在其iPhone手机上偏爱使用自己的服务，比如Safari浏览器。谷歌的律师说：“我们将要说的是，（......）欧盟当局对苹果和安卓对抗的这个行业的真正竞争动态视而不见。”谷歌的律师还声称，用户不是必须在安卓手机上使用谷歌的产品，用户只需点击一下就可以下载竞争对手的应用程序。

布鲁塞尔欧盟当局指责谷歌在安卓诞生初期通过其与手机和平板电脑制造商的合同条款来消除竞争对手。现在世界上80%的移动设备都使用安卓。谷歌可能迫使移动设备制造商预先安装谷歌搜索引擎，特别是Chrome浏览器。