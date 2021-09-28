欧盟：台湾是理念相近重要经济伙伴但不承认其国家地位

欧中外长第11界战略对话在9月28日举行视讯会议并谈及台湾议题，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）表示台湾是理念相近的重要经济伙伴，欧盟及其成员国有兴趣与台湾发展合作，但不承认国家地位。

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中国外长王毅透过视讯方式举行第11届战略对话，根据欧盟对外事务部（EEAS）会后公布对话内容，博雷利与中国外长王毅讨论了欧中关係、国际和包括阿富汗、缅甸及印度太平洋等区域问题，以及气候变化和对抗疫情等全球性挑战。

欧中外长对话提及台湾议题，博雷利强调，欧盟在继续遵守其一个中国政策的同时，欧盟及其成员国有兴趣与台湾发展合作，肯定台湾是理念相近的重要经济伙伴，但欧盟不承认其国家地位。

中央社引述专家指出：欧盟“一中政策”，与中国的“一中原则”不同，欧盟与台湾在经贸关係、科学、教育与文化等各种领域发展更紧密的关係与合作。

另据中国外交部28日发布的声明，王毅强调一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国与欧盟及成员国发展关係的政治基础，并表示若“基础不牢，地动山摇”。

博雷利重申：尽管与中国存在分歧，但欧盟和中国需要继续在一些重要领域进行深入接触。并提及希望欧中人权对话下一次会议能在今年底前举行。指这对于解决欧盟和中国之间的分歧至关重要。

欧盟方面确认：在人权议题下，博雷利和王毅也讨论了新疆和香港的情况，但欧方未提供进一步资讯。