英国限制捕鱼许可证，激怒法国

英国周二表示，将在收到的47份申请当中，授予欧盟12份小型船只在其领海捕鱼的新许可证，这激怒了法国。

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法国渔民对英国在退出欧盟后如何控制欧盟船只进入其水域，感到越来越愤怒。不过，伦敦表示，英国向欧盟船只发放了近1700份在英国专属经济区捕鱼的许可证，这已经是“很合理了”。专属经济区指的是距海岸12到200英里的范围，而针对6到12英里这个区域，英国总共发放了117个许可证。根据法国海洋部的数据，包括伦敦先前颁发的授权在内，总共有175个许可证中的100个已发放。

英国政府的声明写道：“关于6到12英里的区域，欧盟船只必须提供捕鱼活的动记录证据”，而且“英国一直在考虑申请长度在12米以下的船只在该区域捕鱼，根据现有证据，我们能够为47项申请中的12项颁发许可证”。法方称这类申请总共有87个。其他申请被拒绝，是因为没有足够的证据表明这些船只在2012年至2016年期间，在该地区捕过鱼，这是伦敦和布鲁塞尔去年达成的脱欧后协议所规定的。另外，巴黎还在等待泽西岛对169项申请，和根西岛对168项申请的授权回应。

但法国海事部长吉拉丹认为，英国人这么做，是在拒绝按照英国脱离欧盟协议行事。她说：“英国人不能为了政治目的将法国捕鱼行动作为人质”。法国诺曼底，上法兰西等地区渔业委员会主席均愤愤不平，呼吁“如果需要的话，就用拳头解决问题”。布列塔尼地区渔业委员会主席表示，他已经为“每四五个月需要围攻泽西岛的想法感到厌倦”。法国渔民们则呼吁禁止英国人下船，减少与之的跨海峡经济学术合作。法国政府称，正在考虑这些提议，而最终的裁定方则是欧盟。无论如何，拉芒什海峡的捕鱼基本盘没有变：英国脱欧过渡期结束时，欧洲船队将不得不在英国水域放弃25%的捕鱼量。该过渡期一直持续到2026年6月。