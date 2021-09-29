法国据报希望在美欧贸易和技术合作中着手芯片议程

据政治新闻网站POLITICO9月29日报导，随着欧洲和美国建立一个新的技术联盟，法国正寻求控制该合作的一个关键方面--半导体。美欧贸易和技术委员会首次会议将于当天在美国宾夕法尼亚州匹兹堡市举行。

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报导指，但就在欧盟各国政府本周寻求就会议的联合声明草案达成一致时，法国阻止了有关微芯片的草案进展，要求欧洲各国政府和美国推迟有关该行业结构性变化的谈判。三位外交官和官员告诉POLITICO，巴黎推动的核心是一项计划，即让欧盟内部市场专员、前科技公司首席执行官法国人蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）控制关于半导体的跨大西洋讨论，因为他试图争取时间并为欧盟本土提供更多微芯片生产能力。

在本周的美欧贸易和技术委员会首次会议上，欧盟竞争事务专员维斯塔格（Margrethe Vestager）和贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）赴美与美方官员共同主持会议，预计布雷顿则将在未来几个月负责有关芯片的讨论。

报导称，法国希望“以东布罗夫斯基和维斯塔格为代价，让布雷顿继续负责半导体事务”，其中一位不愿透露姓名的外交官说。法国的这项努力是在巴黎因华盛顿、堪培拉和伦敦之间达成的新安全协议而失去向澳大利亚出售潜艇的重要合同之后的几天，该协议引发了法方的愤慨。

布雷顿在上周的华盛顿之行中表达了对美欧关系现状的疑虑，即在澳大利亚潜艇协议破裂后的几天，他说欧盟和美国应该“暂停并重启 ”他们“破碎的”关系。报导称，这些疑虑已经渗透到欧盟关于匹兹堡会议联合声明草案的谈判中，因为法国要求美欧贸易和技术委员会将重点放在“短期供应链问题”上，而不是更深层次的合作，这将在以后讨论。

这一变化将给予布雷顿更大的机会来引导这一进程，到目前为止，这一进程一直由他在欧盟等级制度中的上级；欧委会的执行副主席维斯塔格和东布罗夫斯基斯掌握。

报导认为，这很可能会激起布雷顿和维斯塔格之间的紧张关系，维斯塔格负责布鲁塞尔强大的竞争监管机构，从自由贸易和竞争友好的角度处理许多文件，与法国更多的干预主义观点相左。

根据POLITICO获得的最新的匹兹堡声明草案，巴黎正在考虑在2022年春季举行第二次会议，官员们预计它将提出中长期解决方案，以修复半导体供应链。据一位与会者称，在周一的欧盟大使会议上，法方要求将这一时间点从匹兹堡的文本中删除，因为它将与法国担任欧盟轮值主席国的时间相吻合，这可能被错误地解释。相反，巴黎提议说，第二次会议将在明年举行。

报导称，法国一直对欧盟官员施加压力，直到周二，距离美欧贸易和技术委员会首次会议的时间越来越近了。布雷顿的推动是在全球微芯片供应链中断的情况下进行的，这些中断已经震撼了汽车制造商、电视制造商、游戏机生产商和电子供应商等行业。

在短期内，欧洲工业界和政府希望从全球半导体制造商那里谈判出更多的芯片，这些制造商正在争先恐后地跟上需求。但从长远来看，欧盟也希望通过与美国等合作伙伴在芯片技术和人才的获取方面进行合作，使其供应链多样化，但也希望通过吸引行业内的冠军企业在公共支持下建立尖端设施，使芯片制造重新回到欧盟国家内。

这一举措与巴黎主导的一项更广泛的运动相吻合，即通过建立自己的科技部门，而不是依赖通常由美国主导的全球科技产业，来加强欧洲的技术主权。法国外交官本周警告说，欧盟不应过分依赖美国来解决其问题，并推动从匹兹堡草案中删除“相互依赖”的提法，因为据与会者称，美国对依赖欧洲没有兴趣。

欧盟在过去一年中制定了加强欧洲国家芯片生产的计划，旨在将其在全球市场的份额从现在的10%增长到2030年的20%。布雷顿负责这项工作，他正与欧洲工业界和政府合作，提出一项数十亿欧元的基金，以支持英飞凌、意法半导体和恩智浦等本地芯片设计公司、荷兰芯片ASML公司以及比利时的校际微电子中心（Imec）、德国的弗劳恩霍夫协会（Fraunhofer）和法国CEA-Leti等领先研究机构。

报导称，布雷顿还试图争取芯片巨头英特尔、台积电和三星在欧洲建立尖端的代工厂，以减少对主要由台积电经营的台湾工厂的依赖。布雷顿今年至少两次亲自会见了英特尔新任首席执行官帕特·基尔辛格（Pat Gelsinger），讨论欧洲国家如何支持这家美国巨头的承诺，即开设一个新的、最先进的芯片代工厂，其价值可能高达800亿欧元。

布雷顿还将于周四和周五访问韩国，会见韩国国会议员和韩企高管，包括芯片制造巨头三星的领导层。布雷顿的工业雄心可能在许多方面与美国支持国内芯片生产的计划相竞争。

华盛顿立法者正在敲定一项名为“美国芯片法案”的新法案，该法案将提供520亿美元的资金，以吸引对制造业的新投资，这些资金主要针对对象来自布雷顿希望在欧洲投资的那些企业。

布雷顿还负责欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）本月早些时候在欧洲议会的年度讲话中提出的新的“欧洲芯片法案”。

据布雷顿称，欧洲的计划加在一起将达到“欧盟与我们的成员国一起的大致数字”，与美国的520亿美元基金相当。他在上周访问美国时对在线听众说，“我们正在讨论一个可比较的资金数额”。