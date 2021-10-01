剑桥大学制定新的原则以减少国际参与风险：不能忽视地缘政治现实

据英国《金融时报》10月1日报导，在剑桥大学因与中国的联系而受到抨击后，校方将在缔结国际协议中引入维护学术自由和国家安全的一套新的原则。

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剑桥大学副校长斯蒂芬·图普（Stephen Toope）周五宣布，在“政治紧张局势加剧”的情况下，为学生和学者提供与“不认同英国对民主和法治的承诺”的国家合作时的一套新的原则。报导指，此举是在英国大学努力平衡可能面临的国家安全威胁和威权政权风险，以及在包括中国在内的国家发展金融和研究关系的需要。

图普在对剑桥大学的年度讲话中提出，当今“日益复杂”的世界“需要更多的国际参与，而不是更少”，同时承认大学在建立海外伙伴关系方面 “不能天真”。他强调，“我们不能忽视地缘政治的现实，但我们也不应该被这些现实束缚住”。

图普的讲话称，“我们新的国际参与原则将使我们能够与世界各地的合作伙伴一起追求有影响力的研究和教育；同时让我们有信心，我们可以按照自己的条件，并在符合我们价值观的情况下做到这一点。” 报导指，今年9月，剑桥大学因剑桥大学中国管理研究中心（CCCM）的高管与中国电信巨头华为公司之间的联系而受到英国舆论的关注和批评。

曾担任英国保守党党魁的伊恩·邓肯·史密斯(Iain Duncan Smith) 议员周四表示，剑桥大学是“所有（英国）大学中在对中国的依赖方面最严重的冒犯者”，并补充说中国政府在许多机构中有“渗透”。他说，“减少并最终打破与中国的这些联系是唯一的办法”。史密斯说，有太多的英国大学“对其中国学生的间谍活动视而不见”。

报导指，剑桥校方坚称，剑桥大学中国管理研究中心“从未收到华为的钱”。其表示，“以中国商业管理为专长的个人会与在英国自由经营的领先中国公司有联系，这应该不足为奇”。在周五公布的一套新的原则中，剑桥大学提出，校方将开展培训，帮助学生以及研究人员认识和避免国际合作中的风险，并处理潜在的监视威胁。该指导方针还承诺评估剑桥大学将达成的所有新的国际协议，以确保这些协议维护学术自由的原则，并提高对任何捐赠的透明度和审查。

剑桥大学网站周五还刊登了发表的图普撰写的题为“驾驭国际交往的复杂性”的文章。图普写道，“如果我们真的要征服我们世界面临的主要挑战，国际参与是必不可少的。但我们在这样做的时候，必须睁大眼睛看清一系列复杂的潜在风险。”他说，“在国际动荡时期，西方大学必须加倍努力，解决全球问题。我们还必须建立与那些不符合西方规范和价值观的国家的合作伙伴合作的方式，同时保护我们自己的原则和标准。”

图普说，“剑桥大学的使命是‘通过追求国际最高水平的教育、学习和研究为社会做出贡献’。正是为了追求这一使命，我们每年都在加强我们的国际参与”。他表示，“但是，我们在这样做的时候，必须睁大眼睛，面对一系列不断扩大且日益复杂的潜在风险。这些风险分为五大类：学生和工作人员的安全；对学术自由的威胁；为‘双重用途’--可能是军事用途盗窃知识产权；依赖研究经费；以及与政治、社会和文化价值观与我们不同的合作伙伴合作的最后一个更广泛的挑战。”

图普说，“作为回应，我们剑桥大学已经同意了一套新的原则，它将成为我们国际参与和研究的各个方面的基础。这些原则将帮助我们的学者避免对安全或学术自由构成威胁的合作，同时给予他们信心和支持，与最广泛的国际合作伙伴合作，确保产生世界领先的影响。”他说，“我们正专注于为学生和工作人员提供实际帮助，以提高他们对潜在危险的理解--提供关于道德、声誉或安全问题的随时咨询机会。我们还将审查我们所有的国际协议，以检查它们是否特别保护我们的学者的自由，使他们的研究取得最大的效果，即使在有可能引起争议的地方。”

图普说，“另外，我们将提高对可能的知识产权盗窃的认识，以减少恶意使用安全敏感数据或技术的风险。在建立国际伙伴关系时促进尽职调查的现有程序将被整合和加强，以保证研究的开放性。同样重要的是，我们将加强我们目前对资金来源的审查程序，以确保我们保持强大的机构自主性。”

图普说，“所有这些工作都是在过去十年中中国与世界关系发生巨大变化的背景下进行的。英国前首相戴维·卡梅伦（David Cameron ）宣布的中英关系‘黄金时代’在五年后显得非常不同，我们西方国家面临着中国在香港实施国家安全法、继续压制少数民族和在南中国海进行剑拔弩张的挑战。 ”

图普说，“作为一个具有国际法和人权学术背景的人，我并没有轻视这些问题，当然，我对所有不公正的监禁、剥夺权利或酷刑感到憎恶，无论在哪里发生”。他说，“令人遗憾的是，这些做法并不新鲜，它们在全球范围内都有发生。剑桥大学的研究人员在非洲、亚洲、南美、欧洲和中东的120个国家参与了具有高度影响力的项目。其中许多是在不认同西方价值观的地方，但在公共卫生或自然保护等领域的研究可能对人类有巨大的好处。 ”

图普说，“我和我的大多数同事都认为，价值观的维护；以及变化的发生是通过参与，而不是通过将自己与困难环境隔绝。顺带一提，这也是英国的外交政策。在最近的《安全、防务、发展与外交综合审查》中，政府表示，鉴于中国 ‘对我们生活各方面的影响越来越大’，以及它带来的‘系统性挑战’，其打算‘更好地了解中国和中国人民’。”

图普说，“我们在剑桥大学制定的新的国际参与原则将使我们能够继续与世界各地的合作伙伴一起进行重要的研究，并仔细考虑风险。这些原则应使我们有信心以我们的方式与中国和其他国家接触。大学不能也不应该忽视地缘政治的紧张局势，但我们也不能被它们孤立。”

报导指，剑桥大学东亚研究所中国现代史教授方德万（Hans van de Ven）认为，校方即将出台的这一最新原则很好地为一线工作人员提供了评估风险的有力指导，并强调了与其他国家的合作伙伴合作的潜在复杂性。他说，“这不仅仅是中国的问题，也是各种国际交往中的问题。”

今年5月，英国政府宣布，各大学将由一个具有国家安全专业知识的专家团队提供关于建立海外研究伙伴关系的保密建议。管理该小组的英国商业、能源和工业战略部表示，此举是为了应对“不断增长、不断演变和日益复杂”的威胁，如果“不加以控制”，可能会使英国容易受到“破坏、不公平的杠杆作用和间谍活动”的影响。

英国保守党籍议员、同样也是保守党中国研究小组成员的柯恩斯（Alicia Kearns）评价说，剑桥大学推出的指导意见是“朝着正确的方向迈出的一步”。