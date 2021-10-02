欧洲理事会主席宣布“2022年将是欧洲防务年”

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔（Charles Michel）10月2日讲话宣布，“2022年将是欧洲防务年”。他强调，欧盟领导人必须正视人们对欧洲能否在军事上保护自己的广泛怀疑。米歇尔敦促加强欧洲防务能力，并在北约的框架下提升防务合作。

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米歇尔周六出席了国际查理曼奖颁奖典礼。该奖是1950年起在德国亚琛设立以表扬促进欧洲一体化人物的奖项。奖项名称来自埋葬于亚琛的查理大帝。颁奖典礼在每年于亚琛市政厅举行。今年的国际查理曼奖颁给了罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯（Klaus Iohannis）。

米歇尔在颁奖典礼上发表的讲话正值27位欧盟国家元首和政府首脑将于下周二在斯洛文尼亚举行的峰会上通过晚餐讨论欧洲防务和安全问题。在美国主导的国际联军从阿富汗仓皇撤军之后，对欧洲军事能力和欧盟成员国之间缺乏协调的长期担忧最近重新成为政治讨论的中心。

此外，美国宣布与英国和澳大利亚结成新的三边安全协议（AUKUS），使欧盟盟友，特别是法国，感到非常意外，这使美欧局势一度更加严重。但当他在周六的演讲中呼吁更大的欧洲战略自主权时，米歇尔似乎也承认，欧洲的主要力量来源将永远是其经济实力，而不是它的军力。

米歇尔表示，“我们希望减少依赖性。我们希望有更大的影响力，因为我们有价值观要促进--正如我们刚才所说的，这些价值观很强大，有利益要捍卫，有公民要保护”。他说，“我们更大的自主权必须建立在两个战略支柱之上：社会经济发展和安全。第一个支柱是经济和社会”。

米歇尔补充说，“第二个支柱是我们的安全，大西洋联盟是其骨干。加强防卫性欧洲意味着加强联盟。更强大的盟友使北约更为强大。因此，2022年将是欧洲防务年”。米歇尔还直接谈到了欧盟成员国之间在“战略自主权”方面存在的深刻和历史性的分歧。

米歇尔说，“我们知道，战略自主，这种表达方式可以有各种内涵，有时也会成为误解、不理解，甚至可能是怀疑的对象。”他说，“那些赞成更大的欧洲战略自主权的人怀疑，有时那些看起来更不情愿的人想要放慢一体化的速度。而其他人则在更大的授权中看到了削弱我们大西洋联盟的风险”。

米歇尔说，周二的欧盟首脑晚宴将开始领导人之间的讨论，讨论欧盟和北约之间新的战略伙伴关系宣言，并在3月的布鲁塞尔峰会上达到高潮。他说，“我们的更大自主权的目标并不新鲜。”他指出，各国领导人以前就赞同这一概念，包括在2019年罗马尼亚锡比乌举行的欧盟峰会上。

米歇尔说，“我们将通过投资于我们的说服力和强制力，以及与我们的国际伙伴合作，来保护我们的公民并确保他们的安全。”