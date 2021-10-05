欧盟今开峰会：聚焦中国及其他

面对美国和中国这两个敌对的超级大国，欧洲的地位是什么？阿富汗、潜艇危机和默克尔即将离任，都迫使欧盟领导人在周二于斯洛文尼亚举行的会议上寻求共识靠拢。

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据法新社今天报道说，面对美国与中国，欧盟领导人寻求团结一致。27位欧盟成员国元首和政府首脑预计将于18:00（格林尼治标准时间16:00）在离斯洛文尼亚首都卢布尔雅那不远的Brdo城堡会面，并在关于扩大西巴尔干地区的专题首脑会议前夕举行晚宴。

据一位高级外交官评论说，虽然预计不会有具体的决定，但鉴于近几个月的动荡，这是自6月以来欧盟成员国首脑第一次见面。

欧洲理事会主席米歇尔在邀请前往担任欧盟六个月主席国的斯洛文尼亚开会的信中，呼吁就欧盟在国际舞台上的作用进行战略讨论。

据米歇尔说："欧盟必须变得更具进击性和更有效。他列举了阿富汗新局势，美国、澳大利亚和英国之间宣布的 "AUKUS条约"，该条约引发了与法国的危机，以及与中国的关系。

毫无疑问，法国总统马克龙(Emmanuel Macron)仍对堪培拉撕毁购买法国潜艇的大型合同耿耿于怀，他将试图说服他的欧洲伙伴重新声援巴黎，将欧盟从美国盟友那里自由解放出来。

据该报道，然而，在欧盟内部，北欧和波罗的海国家敦促谨慎行事，称坚持维护跨大西洋关系。

据爱丽舍宫强调，这不是一个将欧洲人带入法美辩论的问题，而是从中吸取教训和发展欧洲主权。法国说，"如果像什么都没发生过一样，那将是一个错误"。

据白宫称，美国总统拜登在这一事件后基于担忧而给出承诺，在周一与欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩的电话交谈中，拜登将欧盟尊重为 "根本伙伴"。拜登还表示支持巴尔干国家入盟。

法新社说，潜艇事件发生在8月美军从阿富汗混乱撤离的几周后，潜艇事件重新开启了关于欧洲自力的辩论。建立一支由5000人组成的欧洲快速反应部队的问题已经讨论了几个月，最近的阿富汗惨败使这个辩论重新摆上桌面，批评指眼下凸显了欧洲旧大陆的军事缺陷，而法国则在辩论中发挥了推波助澜的主导作用。

移民问题也可能被提上议程，因为欧盟希望避免像2015年那样有大量难民涌入欧洲，而这种情况迄今尚未发生。9月初，欧盟各国内政部长承诺支持该地区各国接收那些逃离重掌政权的塔利班的阿富汗人。

据该报道，这将是德国总理默克尔（Angela Merkel）的最后一次峰会之一，她是欧盟过去15年的核心人物。目前德国开始了立法选举后艰难的谈判，试图组建一个新政府。默克尔谨慎的亲美策略迄今为止一直占主导地位，但默克尔的离开为其他领导人，如马克龙先生、意大利的马里奥-德拉吉和荷兰的马克-吕特，留下了发挥作用的空间。

对于中国这个德国强大产业所觊觎的市场，默克尔主张致力于实现和解，但在人权问题紧张的背景下，布鲁塞尔和北京于2020年底达成的投资协议被无限期中止。

据法国总统府称，晚宴的另一个主题是 "能源价格的上涨"，这是西班牙、希腊和波兰等几个欧洲国家关注的问题。预计欧盟委员会将在下周对这一令人担忧的社会危机提出短期解决方案，并在10月21日至22日的欧盟峰会上进行更深入的讨论。

法新社说，新冠疫苗的反对者已经计划在周二的欧盟27国会议上表示立场，宣布下午在卢布尔雅那举行抗议活动。