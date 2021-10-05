欧盟峰会登场 讨论对中美新策略

欧洲联盟27个成员国领袖10月5日开始制定对中国的新策略，这是欧盟3月制裁中国，引发北京报复，危及双方新达成的投资协定以来，首度就欧盟对中国的策略召开高峰会。

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在美国不理会欧盟延后从阿富汗撤军的诉求，并与澳洲和英国结盟对抗中国，将法国排除在外后，欧盟领袖在斯洛文尼亚布尔多城堡（Brdo Castle）的晚宴中，也将讨论如何制定更强有力的欧洲外交政策。

主持峰会的欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）表示：“我们都看到阿富汗所发生的事，印度─太平洋地区所发生的事，以及与中国之间所发生的事。”他指出，欧盟有必要展现“集体智慧”以形成欧洲的回应。

米歇尔在抵达会场参加峰会晚宴时说：“我们的团结是非常强有力的资产，多边方式是欧盟的DNA。”

澳洲上月取消向法国购买数以百亿计美元潜艇的合约，澳洲还表示，由于与中国紧张升高，将改买美国核潜舰。

巴黎对潜舰合约遭澳洲取消依旧感到不快之际，法国总统马克龙预料会再次警告伙伴国，美国对欧洲的密切拥护不再是必然。

法国总统府发言人在欧盟成员国领袖这场会面前表示：“假装什么事情都没有发生会是个错误。”

在对中国的立场上，德国总理默克尔总鼓励与北京维系密切关系，但这样的作法现在证实更难捍卫，因为中国国家主席习近平的领导作风更趋集权与强硬。

在德国希望签订的欧中投资协定遭无限期搁置之际，欧洲与北京的关系更形复杂。

欧盟今年3月针对新疆人权问题制裁4名中国官员和新疆生产建设兵团公安局，北京随即对欧洲的10人和4机构报复，中国加倍制裁举动引发欧洲议会愤怒，反对欧中投资协定声浪高涨。欧洲议会5月20日表决将欧中投资协定冻结，直到中国取消对欧洲联盟政治人物的制裁为止。