意大利反对教会中的性虐待的斗争仍路途漫长

法国揭露教会中性侵与性虐待严重问题震撼社会以及天主教世界。天主教教皇方济各周二对法国教会性虐待问题Sauvé委员会披露的 "骇人听闻的现实 "表示 "无比悲痛"。不过，意大利天主教仍保持沉默。评论称，意大利反对教会中的性虐待的斗争仍然是一个漫长的过程。

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据本台报道称，虽然已经建立了听取受害者意见的机构，但在意大利，性犯罪问题在很大程度上仍然是禁忌话题，要提高革命性的文化认知层面的改变是非常困难的。像教会虐待问题独立委员会（Ciase）那样的工作似乎还没有开始。

该报道称，弗朗西斯科-扎纳尔迪（Francesco Zanardi）小时候曾被牧师虐待过，他是L'Abuso网络的主席，这是意大利恋童癖牧师受害者的主要协会。他仔细阅读了法国索维委员会的结论，但他认为要推动意大利动作起来还有很多事情要做。他说："我们在意大利仍在等待一个委员会来调查教会。意大利确实是在采取行动方面最落后的国家之一，但这可能是因为我们国家里驻有梵蒂冈！"。多年来，弗朗西斯科一直在感叹意大利天主教会缺乏有效处理恋童癖犯罪的意愿。

对于教会历史学家Massimo Faggioli来说，要求意大利也像法国那样处理教会中的性丑闻这一令人痛苦的问题远非必然，因为意大利社会还没有准备好。"在意大利，很难想象会有一个像Sauvé委员会那样的机制。我们的起点不一样。他说："第一，就是意大利的媒体缺乏进行深入调查的勇气，第二，也就是政治、司法和警察方面都缺乏胆量，在意大利，当局总是不愿意处理性虐待案件。”

据该报道，然而，意大利教会并没有无所事事。许多教区都建立了一个与全国联网的倾听投诉机制。两年前，意大利主教会议甚至发布了打击性虐待祸害的 "指导方针"。但意大利还远远没有像法国那样建立一个委员会，在教会世界之外，能够将几十年的虐待和痛苦曝光。