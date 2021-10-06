新冠病毒：俄罗斯头一次记录一天病死超过900人

俄罗斯今天首次在24小时内记录了900多例新冠肺炎病毒的死亡病例，由于疫苗接种缓慢，疫情加剧，迫使一些地区推出卫生许可证。俄罗斯中央政府聚焦经济局势，把要不要推行疫情措施的决定权下放给地方政府。不过，俄罗斯民众普遍不对国产疫苗抱信任感。

广告 继续浏览后续

法新社今天引述俄罗斯政府官方的的每日报告，在过去24小时内有929人死于新冠病毒，这是一个新的记录。同日，当局还记录了25133名感染者。

政府的统计是基于对新冠病毒死亡的非常严格的定义，到目前为止有212,625人死亡，使俄罗斯成为欧洲失去亲人最多的国家。

据该报道，但真正的死亡人数可能要高得多。俄罗斯卫生研究所的统计报告说，7月底就有超过35万人死亡。

自6月中旬以来，俄罗斯一直受到传染性更强的德尔塔病毒变种的严重打击。最近几周，新的死亡和感染人数一直在持续上升，经常打破每日记录。周三，首都莫斯科记录了3,589例，该国第二大城市圣彼得堡（西北部）记录了2,187例。

为了维护脆弱的经济，自2020年春天以来，政府没有出台任何强有力的全国性措施，如遏制措施，以阻止病毒的传播。

据克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三表示，回到完全遏制的状态是 "完全不可取的情况"。克里姆林宫通常维护中央集权，首先关注的是维护经济，克里姆林宫认为应由地区当局来做决定是否采取疫情措施。

俄罗斯民众普遍关注疫情措施，10月在六个地区重新推出了健康证，去餐馆或去文化或体育活动的场所需要健康证。

然而，在莫斯科生活还在继续，在交通工具、商店和电影院里戴口罩的情况被形容是随心所欲。在法新社采访的居民中，有泰然处之者，也有听天由命的。

据管理控制人员叶卡捷琳娜-斯穆尔斯卡娅（Ekaterina Smoulskaïa）说，"我们无法控制时间：我们活着，但都会死去，" 但她还是建议每个人，"无论是否接种疫苗"，都要 "加强免疫系统"。

52岁的送货员谢尔盖-诺维科夫（Sergei Novikov）认为，莫斯科的情况 "尚不严重"，但他担心那些 "卫生系统不如首都的地区"。

俄罗斯感染率的上升也是在公众对俄罗斯开发的疫苗不信任的背景下发生的。根据专业网站Gogov的数字，目前只有不到30%的俄罗斯人完全接种了疫苗。