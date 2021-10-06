欧盟议会今表决大西洋两岸关系决议案 欧美还坚如磐石？

近期以来，法国与美国的关系陷入了紧张，原因是美国签订奥库斯（澳大利亚-美国-英国）安全伙伴关系不仅冷落法国，更使法国失去了与澳大利亚的一份重要潜艇合同。而且时值盟军从阿富汗的撤离混乱引发批评。欧洲议会应在今天对一项大西洋两岸合作决议进行表决。此前，欧盟议会星期二对该问题进行了辩论。一种共识是欧美合作无疑，但欧盟应当自主并捍卫欧洲权益。

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据本台报道称，“我们在与美国的关系上决不能天真。”这是10月5日星期二辩论的报告作者，克罗地亚社会民主党人托尼诺-皮库拉所表达的愿望。

而负责与北约关系的代表团副主席、中间派的欧洲议会议员纳塔莉-洛伊索说，“欧盟必须在战略自主权问题上取得进展。"据纳塔莉-洛伊索指出，“欧洲议会的各政党之间已经形成了非常强烈的共识，要在外交政策、国防和经济关系方面应有欧洲的战略自主权。不过，这并不意味着我们要背弃美国，当然不是。美国是我们的第一盟友。但这确实意味着我们有合法的欧洲利益需要捍卫，而且在必要的时候要自主地捍卫。"

大西洋两岸关系报告草案重申了议会对强有力的跨大西洋关系的支持。法国社会和生态左派代表团将投弃权票。据议会外交事务委员会成员Raphaël Glucksmann说，"美国一直都是'美国优先'，这不是一个过去或短暂的口号，而是持续的。面对这种情况，我们将不得不以更加务实和雄心勃勃的方式维护欧盟的利益。Raphaël Glucksmann认为，我们可以与美国人合作，但首先我们需要能够独立选择。

欧洲外交事务负责人何塞普-博雷利将于下周访问华盛顿。

该报道称，三周前，澳大利亚决定不履行与法国签订的购买潜艇的协议，转而求助于美国人，在这之后，美国国务卿安东尼-布林肯在巴黎受到了冷遇。

但据一位美国高级官员称，这是一次 "积极的 "会晤。

据美国国务卿布林肯接受法国电视二台采访时该承认，”我们本可以，也应该在沟通方面做得更好，但最重要的是，我们有时倾向于认为像与法国这样的美国重要盟友，应该有理所当然的理解。准确地说，我们正在要做得更好，因为根据两位总统的指示，我们现在几周来所做的是在协商和沟通方面，以及在连接我们两国的最重要问题上的协调和合作方面进行深化。" 据美国国务卿布林肯说，无论是印度洋-太平洋本身，还是在萨赫勒，并将加深，或者在欧洲-大西洋地区，包括在安全问题上，法美合作都将进一步加深。