奥地利政界地震：总理遭控腐败与收买民意调查

在奥地利，反腐败检察官办公室于10月6日星期三宣布，针对保守派总理塞巴斯蒂安-库尔茨以及其他九个人和三个组织的各种腐败罪行的调查。在同一天司法下令对涉案者进行了几次搜查。总理库尔茨昨天晚上发表电视全国讲话，但司法调查继续展开。

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据本台在维也纳的记者Isaure Hiace报道称，奥地利保守的ÖVP党总部以及总理府和财政部于周三被搜查，这是警方在司法令下对包括保守派总理塞巴斯蒂安-库尔茨和三个组织在内的10人的各种腐败罪行指控调查行动的一部分。

据奥地利媒体报道，反腐败检察官办公室怀疑公共资金被用来为保守党谋利。据检方指控称，在2016年至2018年期间，当时掌握在奥地利人民党手中的财政部涉嫌资助有利于塞巴斯蒂安-库尔茨和该党的民意调查。这些民意调查有时是 "操纵性 "的。据检察官称，一家媒体集团收到了付款，以换取这些有利于人民党的民意调查的发布。这家媒体集团是Österreich集团，它拥有一份同名的报纸。

该报道说，迄今为止，遭指控的嫌疑人都否认这些指控，包括总理塞巴斯蒂安-库尔茨（Sebastian Kurz），总理库尔茨于周三晚上在公共电视上发表讲话。

这起新的案件可能会损害保守派和生态学家之间的联盟，而对执政的右翼来说，与司法系统之间的麻烦正在成倍增加。