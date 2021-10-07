德国选后组阁斡旋微进展 今天再谈判

德国中间偏左的社会民主党(SPD)周三与绿党及亲商路线的自由民主党(FDP)同意展开联合组阁谈判，朝领导德国下届政府更向前一步。9月26日德国大选中，没有任何一个政党赢得多数，SPD以微小优势超越总理默克尔领导的保守派联盟，开始展开一轮拉拢政党组阁的竞争。但到目前，跃居组阁关键的个小党，虽然不排除与任何政党联合选项，并没有进行平行谈判。

广告 继续浏览后续

据路透社说，德国社民党将与另外两党展开联合组阁谈判。社民党SPD的总理人选肖尔茨表示，三党经过非常正面的初步讨论后，将从周四展开谈判。他指出，选民已经赋予三党合组政府的使命，现在需要完成。

不过，选举微弱落后的德国基民盟称，仍然不放弃争取组阁的权利与机会。路透社说，SPD与保守派联盟都在争取绿党与FDP的支持，以取得执政权，但这场联合政府的筹组过程可能很漫长。

FDP党魁林德纳(Christian Lindner)表示，FDP的政策与保守派有更大的重叠，该党与绿党有“共同的信念，这个国家必须复兴”。他补充说，FDP已同意与SPD进行会谈，以努力推动德国向前发展。

保守派领袖--基民盟党主席、正在为自己的政治生命而奋斗的总理人选拉舍特(Armin Laschet)表示，基民盟尊重这一决定，但也“随时准备作为合作伙伴进行会谈”。

基民盟姊妹政党基督教社会联盟(CSU)的领导人Markus Soeder表示，他们的保守联盟“很可能不会有一个政府”。

路透社说，绿党和FDP都保留了与保守派进行谈判的选项，但表示目前不会有平行谈判。