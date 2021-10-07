欧盟将发行2500亿欧元绿色债券 全球最大

欧盟执委会主席冯德莱恩10月7日表示，欧盟即将在10月稍晚发行2500亿欧元的绿色债券。欧盟一旦成为全球最大绿色债券发行方，筹集资金适用于何种绿色项目将具有主导地位。

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欧洲联盟执行委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）7日在一场永续投资视讯论坛上发表演讲。她表示，全球经济正在复甦，但需求大于供给，国际正面临全球能源价格急剧上涨的挑战，世人更了解减少对天然气、石油和煤炭等化石燃料的依赖是多麽重要，因此欧洲必须加快工作，实现能源独立。

冯德莱恩表示，另一方面全球每年有大笔资金投入能源项目。过去大家认为化石燃料是一项安全的投资；现在人们开始认为投入的资金不应伤害地球，并希望对因应气候变化作出贡献，这种思维方式正在改变投资世界。她呼吁投资者将资金投入于应对气候变迁领域，保护共同的家园和下一代的未来。

她表示，欧盟将在10月稍晚发行2500亿欧元的绿色债券，汇集战胜气候变化所需的巨额资金，并且只有对环境产生明显正面影响的投资才能获得欧盟绿色债券标籤。

国际已有多国发行绿色债券，根据欧洲央行（ECB）2020年统计，2019年绿色债券占全球债券发行量的2.85%，规模相当于2050亿美元。欧盟加入发行后，2500亿欧元（约合2890亿美元）的巨大规模将成为全球最大的绿色债券发行方，对未来债券筹集资金适用于哪些绿色项目具有主导地位。