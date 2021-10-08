冯德莱恩：欧盟法律比成员国法律优先

波兰宪法法庭裁定欧盟条约中部分内容违反波兰宪法，欧洲联盟执行委员会主席冯德莱恩今天表示，欧盟法律比成员国法律优先，欧洲法院的裁决对所有成员国都具有约束力。

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中央社报道，波兰宪法法庭7日裁定，在某些情况下欧盟的最高法律机构即欧盟法院的裁决对波兰的管辖权没有拘束力，且欧盟条约部分内容违反波兰宪法，引起欧洲关注。

欧盟执行委员会主席冯德莱恩星期五发表声明，表示关切波兰宪法法庭昨天的裁决，已指示执委会对他们的裁决进行快速且彻底分析后，决定下一步将采取什么样.的措施。

冯德莱恩反驳，欧盟条约非常明确，欧洲法院的裁决对所有成员国都具有约束力，欧盟法律优先于国家法律，这是所有欧盟成员国加入欧盟签署的协定，欧盟执委会将利用条约所赋予的权力确保这一点。

她重申欧盟是一个价值观和法律的共同体，欧盟会确保波兰公民的权利得到保护，并确保波兰公民像联盟的所有公民一样享受欧盟成员国赋予的福利。

冯德莱恩也受到欧盟核心国支持，德国外交部长马斯星期五表示全力支持欧盟条约适用于整个欧盟，并指如果一个国家决定加入欧盟，必须遵守条约。

在波兰宪法法庭做出裁决后，欧洲舆论形容波兰对欧盟展开攻击，欧盟与波兰的关系是否会恶化受到瞩目。