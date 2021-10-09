俄记者获诺贝尔和平奖 俄政府祝贺打压两不误

俄罗斯最大独立报《新报》（Novaja Gazeta）的总编辑德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov）10月8日成为了2021年诺贝尔和平奖两位获奖者之一。克里姆林宫对穆拉托夫获奖表达了祝贺。俄罗斯总统新闻秘书德米特里•佩斯科夫（ Dmitry Peskov）称赞穆拉托夫有勇气，有才华，为自己的理念坚持不懈。同日，俄国当局又将9名记者和3家媒体机构列为“外国代理人”，继续打压异议声音。

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在得知自己得奖的消息后，穆拉托夫说，这个奖项完全出乎他的意料，他最初以为这个来自挪威号码的（通知他获奖的）来电是骚扰电话。他说，获得今年的诺贝尔和平奖是对俄罗斯国内记者所面临的越来越大的压力的一种认可。穆拉托夫说，“俄罗斯新闻业现在正受到压制。我们将努力帮助那些现在被认定为‘外国代理人’，并被攻击和驱逐出境的人。”

迄今，《新报》报社中有６名员工被杀害或离奇死亡，包括写了关于车臣战争的揭露性文章的著名俄罗斯女记者安娜·波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaja）。据官方的俄罗斯记者联盟称，自1994年以来，已有300名俄罗斯记者被杀害。

穆拉托夫称：“这奖不是我的。这奖是报社的，首先属于报社的死难员工：尤里·谢科奇欣、伊戈尔·多姆尼科夫、安娜·波利特科夫斯卡娅、娜斯佳·巴布罗娃、斯塔斯·马尔克洛夫、娜塔莎·埃斯捷米洛娃，这是他们的奖，不是我的。周一我们将召开编辑部会议，我可以肯定地说，部分奖金当然会捐给‘善的循环’基金会，给患罕见病的孩子们。”

据悉，“善的循环”是针对患有包括罕见病在内的危及生命的严重疾病和慢性疾病的儿童设立的俄罗斯基金。穆拉托夫是第三位获得诺贝尔和平奖的俄罗斯人。前两位分别是被称为“苏联氢弹之父”的原子核物理学家和人权活动家安德烈·萨哈罗夫及苏联第一位总统米哈伊尔·戈尔巴乔夫。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在宣布获奖后祝贺穆拉托夫是“勇敢”和 “有才华”。佩斯科夫补充说，“他致力于实现自己的理想。我们向他表示祝贺”。

而在穆拉托夫周五得奖消息被公布数小时后，俄罗斯政府将调查新闻网站“Bellingcat”与九名记者和三个媒体组织一起定为“外国代理人”，其中包括英国广播公司俄罗斯分部的一名雇员。俄罗斯司法部在一份声明中说，已将三家公司列入其“外国代理人”登记册，包括在荷兰注册的实体“Stichting Bellingcat”。

“Bellingcat”的记者克里斯托·格罗泽夫（Christo Grozev）在推特上说，“你们怎么用了这么久？”该网站的创始人艾略特·希金斯（Eliot Higgins）说，“Bellingcat被认为是对俄罗斯的威胁，我们已经被宣布为外国代理人。我猜这就是俄罗斯的诺贝尔奖？”