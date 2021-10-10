捷克总统被紧急送往医院就医

现年77岁的捷克总统米洛什•泽曼10月10日被救护车紧急送往布拉格中央军事医院。他的医生说还不能提供关于诊断的进一步信息。

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捷克总统府发言人周日通过声明表示，“根据主治医生米罗斯拉夫·扎沃拉尔教授的建议，共和国总统米洛什•泽曼同意他在布拉格的中央军事医院住院治疗。共和国总统于2021年10月10日星期日住院。”

布拉格中央军事医院发言人伊特卡·津克（Jitka Zinke）证实，泽曼已入住该医院，但并未透露其他内容。

据捷克媒体Novinky.cz撰文报导，泽曼周日在乡村的住宅中与现任总理安德烈•巴比什进行了交谈，二人讨论了前一天捷克众议院选举的结果。

捷克统计局网站信息显示，在共计200个众议院席位中，巴比什所领导的政党“ANO 2011”拿下72席，由三党组成的中右翼政治联盟“一起联合”（SPOLU）夺得71席，由两党组成的中间派政治联盟“海盗和市长”（Pirati+STAN）获得37席。巴比什及其政党或将失去执政权。

值得一提的是，“国际调查记者联盟”（ICIJ）3日发布的一份名为“潘多拉文件”的报告提及，2009年身为企业家的巴比什向海外公司注入2200万美元，在法国买下一座庄园。巴比什则坚称，这笔交易没有违法，而且发生在12年前，并不在其执政期间。