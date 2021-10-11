博雷利：欧盟不能成为世界事务的旁观者 世界并不在等待我们

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell）10月10日通过博文表示，“重大的地缘政治转变正在发生，这使欧洲捍卫其愿景和利益的能力受到质疑。欧洲领导人上周二讨论了我们应该如何应对。为了向前迈进，我们必须专注于行动，而不是陷于抽象和分裂的辩论中。”他称，“我们正在准备并将于11月提出的（欧盟 ）《战略指南》将在安全和防务领域列出一系列具体步骤。”

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博雷利称，“在不到一个月的时间里，我们经历了从阿富汗撤军和美英澳宣布三边安全协议。这些事件使关于欧洲的全球角色的辩论更加尖锐和加速，因此，我们在领导人层面讨论其影响，以及我们现在需要作出的选择是正确的。”他说，“我在欧洲理事会的非正式会议上强调，原则上有两种态度是可能的。第一种是闻而不闻，寻找理由淡化地缘战略发展的重要性，或辩称它们只涉及某些成员国。第二种是意识到重要的转变正在发生，如果我们不想生活在一个我们无法帮助塑造的世界秩序中，我们必须采取行动。”

博雷利称，“事实上，有两个主要趋势越来越多地影响着我们。首先，我们看到对中国的崛起和自信的反应在加强，奥库斯协议事件就是一个很好的例证。第二，我们看到一个多极化的动态，像俄罗斯和其他国家的行为者正在寻求增加他们的行动空间和影响范围，无论是在区域还是全球。正如我们在叙利亚、利比亚、马里和其他地方所看到的那样，他们的行为往往损害了欧盟的价值观和利益。”

博雷利指出，“其结果是，今天的欧洲人有可能越来越成为国际事务中的一个对象，而不是一个参与者，对他人的决定作出反应，而不是自己推动和塑造事件。”他说，“问题是：我们想对此做什么？作为欧盟，我们是否满足于继续成为某种区域性的行为者，主要关注经济和规范的力量，对他们来说，世界事务和硬实力太复杂了？还是我们认为没有免费的午餐，也就是说，消极怠工也有很高的成本？”

博雷利称，“当然，我们已经讨论这些问题多年了。这就是为什么我们应该避免我们通常的倾向，即就我们是否应该加强欧洲自身的安全能力或在北约中这样做进行抽象的、坦率的、有分歧的辩论。”他强调，“我们显然需要两者都做。我们作为欧盟越是强大，北约就越是强大。”

博雷利称，“（上周二）在欧洲理事会的非正式会议上，各国领导人一致认为有必要在加强欧洲的全球作用方面取得具体进展。他们的指导意见涉及到我们在安全和防务方面的工作，与美国的关系，以及我们在印太地区的战略姿态。具体来说，我认为有四条主要的行动路线。”

博雷利说，“第一，所有优先事项的首要任务是发展我们的能力和行动意愿。为此，我们必须专注于使我们团结起来的东西，并继续在我们之间建立必要的信任。这不可能是一个或少数几个国家的议程。而实现这一目标的基础是培养一种共同的战略文化，一种对我们所面临的威胁的共同意识。”

博雷利说，“这正是所谓的（欧盟 ）《战略指南》的意义所在：它将为我们的安全和防御制定一个战略方针，指导我们到2030年的行动。它将提供一种方向感：我们应该如何发展必要的防御能力和克服战略差距，以及我们应该如何在打击混合威胁和保护欧盟在网络、海洋和外层空间的利益方面带来更大的关注和成果。它还将在这些领域提出更加雄心勃勃的伙伴关系。领导人们责成我在11月提出《战略指南》的初稿，我恳请提出一个强有力的雄心。”

博雷利说，“第二，许多领导人正确地强调，跨大西洋伙伴关系现在和将来都是不可替代的。基于一个雄心勃勃的《战略指南》和应该在未来几个月内出台的新的欧盟-北约联合声明，我们必须加强跨大西洋关系，并将其置于一个更强大的基础之上。”他说，“然而，正如在过去几年中反复声明的那样，以及最近的发展，包括阿富汗撤军和奥库斯协议，我们的美国朋友期望我们欧洲人承担更大的责任，为我们自己和世界的安全”。

博雷利说，“我将在下周前往华盛顿，继续与国务卿布林肯和其他对话者讨论这个问题。重要的是，随着美国新政府的上任，我们的讨论将走上一条不同的、非常有建设性的道路。”他补充说，“除了需要发展我们的能力和行动意愿之外，最近的事态发展也加强了对印太地区采取一致的战略方针的必要性，包括我们如何与中国打交道，以及如何发展我们与这个将在21世纪标志世界事件的地区的其他国家的关系。”

博雷利说，“第三，在中国问题上，各国领导人一致认为，我们必须在‘伙伴、竞争者、对手’的尝试基础上保持强有力的态度。在实际政策方面，挑战往往是如何将这三个要素融合成一个连贯的整体”。他补充说，“对我来说，很明显，与中国接触的最佳方式是从团结和力量的立场出发。我们必须鼓励在气候政策等某些领域的对话和合作。但是，当中国的决定与我们的观点背道而驰时，特别是在人权和地缘政治选择方面，我们也应该准备好予以回击。这就是我上周在欧盟-中国战略对话期间与王毅外长交谈时采取的路线”。

博雷利说，“第四，同时，我们必须根据我们最近通过的战略，深化我们在印太地区的参与和与该地区的接触。回顾一下。欧盟40%的贸易通过南中国海，该地区产生了60%的全球增长。欧盟也仍然是该地区最大的投资者（而不是许多人认为的中国），所以我们有很大的利益和贡献要做。”

博雷利说，“印太地区的挑战和一个正在崛起的中国需要更多的协调，减少分裂。我们的 《印太合作战略》的重点是表明准备在有意义的地方与中国合作，使关系多样化，深化与日本、印度、韩国、东盟和其他国家的合作，并使我们的立场现代化；超越贸易 - 安全合作，包括拟议的海上存在”。他说， “印太地区是一个主要的地缘战略区域，我们需要体现存在。”

博雷利表示，“关于欧洲的全球角色的辩论已经到了一个关键阶段。这就是德国人所说的高层事务（Chefsache）：欧盟领导人即总统和总理们的问题。大的趋势和决定正在迫使我们采取行动。在未来的几个月里，我们有机会将欧洲不能成为旁观者的意识转化为具体行动。世界并不在等待我们。”