英外相与波罗的海三国外长会谈：再次一起推进自由和民主

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）10月11日在肯特会见了来访的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的外交部长。英国外交部通过声明表示，外长们就建立更强大的经济、安全和技术伙伴关系，以反制恶意行为者的联合方法达成一致。

广告 继续浏览后续

英国外交部的声明称，“在他们重新获得独立的30年后，特拉斯重申英国对波罗的海国家的承诺，并承诺密切合作，以捍卫和推进该地区的自由和民主。”特拉斯在会前说，“英国在1991年支持了波罗的海三国的独立，三十年过去了，我们仍然与他们站在一起，推进自由事业，保护我们的基本自由。与立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚这样的盟友建立更紧密的经济和安全伙伴关系，将使我们更富裕、更安全、更自由，并使志同道合的国家处于更强大的地位，以应对不良行为者。”她说，“我期待着讨论我们如何能够共同努力，建立一个全球自由网络，并促进技术等重要领域的合作。”

特拉斯强调，有必要共同努力反制来自俄罗斯的敌对活动；并将提出最近在白俄罗斯边境发生的移民危机，卢卡申科似乎将其作为一种工具，向我们的欧洲伙伴施压。她将重申英国支持并声援立陶宛和拉脱维亚处理这一局势。英方声明称，“特拉斯将把讨论的重点放在加强与波罗的海国家的经济联系上，包括在技术等领域，以符合她在全世界的盟友和伙伴之间建立更紧密的贸易、投资和技术联系的愿景。”

同样就当天的会议，立陶宛外交部的声明介绍称，会议重点是与俄罗斯和中国的关系、欧洲-大西洋安全、气候变化政策、网络安全和经济合作。声明表示，“在讨论安全问题时，部长们强调，北约仍然是欧洲-大西洋地区安全的主要保障者，并同意继续合作加强联盟，以适应新的威胁。”声明称，“会议还注意到英国对加强波罗的海国家安全的贡献。”

立陶宛外长兰斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）称，“在世界地缘政治局势复杂且不断变化的时候，我们面临着新的威胁，最重要的挑战之一是保持我们的跨大西洋团结。历史告诉我们，当欧洲和美国一起工作时，世界会更安全。”

兰斯柏吉斯说，“卢卡申科政权针对立陶宛、拉脱维亚和波兰策划的混合攻击，利用非法移民作为政治武器，必须得到国际社会的强烈回应”。声明称，“与会者敦促白俄罗斯立即停止这些恶意的行动。外长们对白俄罗斯系统性侵犯人权和基本自由的行为表示关切，并同意继续合作，对该政权施加压力，以期举行新的自由和民主选举，释放所有政治犯，并惩罚那些对镇压负有责任的人。”

立陶宛外交部的声明称，“波罗的海国家和英国的外交部长同意在多边论坛上密切合作，以确保俄罗斯和中国也遵守尊重人权的国际义务”。兰斯柏吉斯说，“俄罗斯仍然是我们地区的主要威胁，很难谈论我们与俄罗斯关系的任何变化，因为该国仍然违反其承诺，继续吞并克里米亚和在乌克兰东部的侵略性政策，以及虚假信息和网络攻击。”他称，“同时，中国因立陶宛努力促进与台湾更紧密的经济关系而对其施加经济和外交压力是不可接受的。市场的多样化和加强与印太地区国家的经济合作是我们的优先事项之一.”

声明称，“此外，外长们强调有必要采取有原则的、基于共同价值观的政策来应对中国带来的制度性挑战。”四国外长重申了他们对乌克兰主权和领土完整的坚定承诺，并申明了他们对乌克兰的欧洲-大西洋一体化和改革进程的支持。四国外长同意在英国和整个波罗的海地区之间发展更密切的经济联系，以促进贸易和投资，并确定了网络和数字经济、生命科学、研究、高科技、国防、能源和基础设施等部门。会后，他们还发表了四国外长的联合声明。