欧中首脑将于周五通话 欧方将着重人权和贸易问题

政治新闻网站POLITICO10月11日报导称，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔（Charles Michel）预计将在15日与中国国家主席习近平通话。一名欧盟外交官介绍称，欧方将在通话中重点关注人权和贸易问题。

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在过去的一年里，欧盟与中国的关系一直恶化，因为新疆维吾尔人人权问题引发的双方系列制裁，以及北京在台湾问题上与立陶宛对峙，因此，多个欧盟国家一直在呼吁对中国采取更强硬的态度。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周日通过文章表示，“在中国问题上，（欧盟）各国领导人一致认为，我们必须在‘伙伴、竞争者、对手’的尝试基础上保持强有力的态度。在实际政策方面，挑战往往是如何将这三个要素融合成一个连贯的整体”。

博雷利说，“对我来说，很明显，与中国接触的最佳方式是从团结和力量的立场出发。我们必须鼓励在气候政策等某些领域的对话和合作。但是，当中国的决定与我们的观点背道而驰时，特别是在人权和地缘政治选择方面，我们也应该准备好予以回击。这就是我上周在欧盟-中国战略对话期间与王毅外长交谈时采取的路线。”

报导援引一位欧盟外交官的话说，米歇尔将敦促习近平重新考虑北京对欧洲议会议员及欧盟机构的制裁，因为欧盟此前也就维吾尔人人权问题对中方官员实施了制裁。

北京方面对欧盟机构和欧洲议会议员的反制引发强烈反弹，实际上冻结了落实欧中在去年年底达成的中欧全面投资协定的推进工作。报导指，另一位外交官说，这一呼吁表明欧盟需要“从战略自主的角度”制定自己的对华政策。米歇尔的发言人拒绝发表评论。

欧洲议会德国绿党籍议员、对华关系代表团主席布迪克费尔(Reinhard Bütikofer)在推特上评价说，领导人通话是一个“积极的”发展。他说，“我把它解读为一个信号，即北京开始理解一个重要的教训：他们不能仅仅通过与个别成员国的领导人交谈来取得真正的进展。”