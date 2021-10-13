英国投资非洲抗衡中国和俄国

英国政府将在非洲投资数亿英镑，在埃及、塞内加尔和从事港口建设，以增强对非洲的经济影响力、抗衡中国和俄罗斯等“恶意行为者”。相关计划可望提升索马里兰的战略重要性。台湾与索马里兰去年依双边协定互设具官方性质的代表机构；台湾在索国的代表处名称为“台湾代表处”（Taiwan Representative Office）。

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英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）12日表示，相关计划将为开发中国家提供“可靠而诚实”的投资，对英国企业也是利多。

根据规划，英国外交部持有的“大英国协发展集团”（CDC Group）将提供约5亿1500万英镑，用于升级、扩张位于红海北端、苏伊士湾（Gulf of Suez）东岸的苏赫纳港（Sokhna），近大西洋的塞内加尔首都兼区域贸易转运大港达卡（Dakar），以及索马里兰主要海港、位于亚丁湾（Gulf of Aden）沿岸的柏培拉港（Berbera）。

计划总金额超过12亿英镑。除了CDC Group，阿拉伯联合大公国国有企业“杜拜环球港务集团”（DP World）将投资7亿1000万英镑。

根据CDC Group与DP World12日发布的共同声明，相关计划将透过对各港口进行现代化工程和建设内陆物流网，着手解决全球的极端贸易不平衡，且可望创造分别为13万8000及500万个的直接及间接就业机会。

若计划顺利，考量欧美与中国之间的地缘政治竞争，升级后的柏培拉港将提升索马里兰在非洲东北部半岛、又称“非洲之角”的战略地位，并接收吉布迪港（Djibouti）的部分货运量。

柏培拉港所在的亚丁湾是联系印度洋、红海、地中海的交通要道。“非洲之角”工业最发达的国家埃塞俄比亚，目前多经由同样位于亚丁湾沿岸的吉布迪港进行进出口贸易。

中国在吉布迪境内设有军事基地。2018年，中国建设的一条由埃塞俄比亚首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）通往吉布迪的铁路开通。

英国外交部一名官员指出，特拉斯认为，提高基础建设投资、强化贸易和科技连结，以及提供有别于俄中的经济发展选项，有助自由民主阵营抗衡集权体制在开发中国家的影响力。

非洲是中国推行“一带一路”的重点地区，却也让许多开发中国家陷入债务陷阱。

美国总统拜登（Joe Biden）3月与英国首相约翰逊（Joe Biden）通话时，提到民主国家应共同出资、提出一套基础建设发展计划，以对抗“一带一路”。相关构想后来发展为七大工业国集团（G7）6月峰会发布的“重建美好未来世界”（Build Back Better World，简称B3W）倡议。今年的G7峰会由英国主办。