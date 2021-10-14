一丹麦人在挪威开弓射箭杀人 不排除是恐怖袭击

一名丹麦人2021年10月13日晚在挪威南部用弓箭射杀行人，酿多人死伤。

据挪威警方今天报告，在挪威康斯伯格镇涉嫌用弓箭射杀五人的嫌疑犯是一名37岁的丹麦公民。这宗袭击案是挪威罕见的大规模杀戮事件。周三晚间发生的这起袭击中还有两人受伤，其中包括一位下班的警察。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，挪威警方周四表示，在挪威康斯伯格镇涉嫌用弓箭射杀五人的嫌疑犯是一名37岁的丹麦公民。警方解释说，“警方之所以提供这项信息，是因为社交媒体上有很多谣言牵扯到与这起严重行为完全无关的人。”

警方声明没有透露嫌疑犯的身份。警方也没有透露嫌犯任何可能的动机。

据本台引述挪威警方称，10月13日星期三，一名手持弓箭的男子在挪威东南部的康斯伯格杀死了5人，并打伤了另外几人，随后被警方逮捕，警方不排除有恐怖主义动机的可能性。

"我们可以遗憾地确认，有几个人受伤，也有几个人不幸遇难，"当地警方官员奥伊温德-阿斯Øyvind Aas在新闻发布会上说。"他补充说："实施这一行为的人已经被警方逮捕，根据我们的信息，只有一个人参与。”

袭击发生在康斯伯格的几个地点，包括一家超市，时间大约在18:30（格林尼治标准时间16:30），凶犯杀人动机在目前阶段仍未确定。"Øyvind Aas后来在一次新的新闻发布会上补充说："鉴于事件的进程，自然要评估这是否是一次恐怖袭击。”他补充说："嫌疑人尚未接受问话，现在说他的动机还为时过早。"他补充说，调查人员正在关注"所有可能性"。

据当地记者弗雷德里克-福克斯说，这名男子带着弓箭的凶嫌穿过由住房、商店和大学校园组成的繁忙街区，只持续了20分钟，直到他被警察逮捕。 但这是一个血腥的过程。伤亡人数为5人死亡，2人受伤。首都奥斯陆以西80公里的小镇康斯伯格的居民被警方要求留在家中，警方同时部署了一支人数众多的警队围捕，并配备了炸弹处理专家和直升飞机。

挪威警方调查人员没有提供任何有关嫌犯动机的细节，他是一名37岁的丹麦人，据信他是单独行动。然而，鉴于这些事件的性质，他们不排除是恐怖主义行为。据当地TV2报道，持弓的男子最近皈依了伊斯兰教，据信他身上还有其他武器。一位发言人告诉法新社，挪威国内情报部门（PST）已经接到警报。当被问及恐怖袭击的可能性时，警方发言人马丁-伯恩森说。"目前都是猜测。"

警方没有提供关于该嫌疑人的进一步细节，他被带到附近的德拉门镇的警察局。警方没有证实或否认当局是否已经有嫌犯的卷宗。

警方没有报告目前要积极扩大寻找其他嫌疑人。

该报道称，挪威这个北欧王国已经多次成为攻击的目标，但大多来自极右翼。最引人注目的是在2011年7月，名叫安德斯-布雷维克的凶嫌在奥斯陆引爆了一枚炸弹，然后向乌托亚的工党青年集会开火，造成77人死亡。