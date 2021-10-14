波兰希望边境砌墙阻挡移民涌入 有争议也有支持

波兰希望在白俄罗斯边境建墙以阻止移民进入欧盟。在波兰和白俄罗斯之间的树林和沼泽地里，铁丝网和几千名士兵的巡逻对波兰政府来说已经不够了。建立边境隔墙是一个有争议的项目，但得到了执政的保守政府和几个邻国的支持。

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据本台报道，在移民踏上欧洲土地之前就加以阻止。这是将在波兰举行投票表决的法案的目标，该法案讨论在与白俄罗斯的边界上是否要建造一堵墙。

显然，铁丝网和在树林和边境沼泽地巡逻的几千名士兵已经不够。据消息称，波兰或不可能知道具体有多少移民，他们大部分来自阿富汗、伊拉克或叙利亚，正试图越过边境进入白俄罗斯，但据波兰当局称，自去年8月以来，已有16,000次试图入境被挫败。

而且据报道，这些数字还在不断上升。这足以证明3.53亿欧元的砌墙预算是合理的，可以建造一堵配备移动探测器的高大坚固的墙。波兰的民粹主义和民族主义政府于周二通过了该法案，预计将在10月14日星期四之前由议员投票表决。该法案规定，在200米范围内，任何人都不能接近该墙。

虽然波兰反对派和非政府组织同意卢卡申科的白俄罗斯政权故意组织移民潮越境涌入，以报复欧盟对它的制裁的评论，但他们谴责波兰的镇压政策，以及对边境发生的事情完全缺乏透明度，因为该地区已经对记者关闭了一个月了。

根据当地居民的证词，被推挡回到树林的外国移民正在遭受饥饿、干渴和寒冷的折磨。已经有四人被发现死亡。这些导致了人们对人道主义灾难的担忧。

据本台报道称，目前，波兰以及其他11个欧洲国家，包括匈牙利、奥地利、波罗的海国家和希腊，正在要求欧盟资助设立边境安全设置。