英国议员选区遇刺身亡 5年来第二起

英国保守党国会议员大卫·埃默斯（David Amess）（David Amess）15日在英格兰东南部选区会晤选民时，身中多处刀伤不治。他是继2016年在野工党议员考克斯（Jo Cox）后，英国近5年来被刺杀的第二位议员。

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考克斯的丈夫布兰登（Brendan Cox）15日推文表示，“攻击民选代表就是攻击民主”，“没有借口、毫无正当理由”。警方已逮捕一名25岁男性嫌犯。

主张英国续留欧洲联盟（EU）的考克斯2016年在脱欧公投前一周遭枪击、刀刺惨死，震惊英国。凶嫌后来在法庭上宣称“叛徒该死”、“为英国争自由”。

一如埃默斯，考克斯当年也是在选区遇害。在她之前，一名代表伦敦伊斯特汉姆（East Ham）选区的国会议员提姆斯（Stephen Timms）于2010年遭一名宣称要为伊拉克民众复仇的伊斯兰极端主义者攻击，身中两刀，侥倖生还。

2000年，国会议员琼斯（Nigel Jones）遭利刃攻击未身亡，为他挡刀的区议员潘宁顿（Andrew Pennington）则伤重不治。凶嫌因患有精神分裂症无法受审，送医安置。

69岁的埃默斯出生于东伦敦郊区，育有4女1男，具经济学专业，曾担任老师、人事顾问，1983年起担任国会下议院议员至逝世，是最“长青”议员之一。

埃默斯是坚定的脱欧派，对社会议题的立场偏保守，高度关注动物福利，同时支持恢复死刑、极力反堕胎，在国会往往不支持赋予LGBT+社群更多法定权利，包括同性婚姻。

英国朝野15日纷纷对埃默斯不幸身亡表示震惊、哀悼。国会也降半旗致哀。

下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）表示，埃默斯在国会的人缘很好，许多人对他的评语是善良、慷慨。国会未来几天将检讨现有对议员的保护措施。

考克斯2016年遇害身亡后，英国政府为国会议员强化安全防护，措施包括在住家和选区办公室加装紧急呼叫装置，并指导议员和其团队如何安全地提供选民服务、辨识可疑征兆等。