德国基民盟败选 拉舍特今说承责

德国即将退位的总理默克尔选中的接班人拉舍特周六为他的基民盟领导的保守阵营在9月底的德国议会选举中的失败承担 "责任"，承认他的政党在执政16年后不得不成为反对派。没有消息说拉舍特被要求党内下台。但基民盟内部有分裂威胁，至少有两位实力派觊觎基民盟党主席宝座。

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据法新社今天报道称，拉舍特今天说，"这个结果的责任在于我作为该党领导人和总理候选人。” 拉舍特本周末在明斯特（德国西部）举行的基民盟基督教民主党青年代表大会上说，"我对竞选活动负责"，并对其失败负责。拉舍特补充说，"我们只得了一个痛苦的结果"，"对此检讨不能轻描淡写一带而过"。

在9月26日的立法选举中，基民盟获得了其历史上最差的结果，得票率为24.1%，排在社会民主党之后，名列第二。

而社民党在周五为未来与生态主义者和FDP自由派组成三党联合政府奠定了基础：三党宣布了这方面获得初步协议。

根据三方初步协议，现在将开始就组阁政府方案进行深入讨论，谈判应持续数周。在这些谈判结束时，如果达成协议，社会民主党人奥拉夫-肖尔茨应成为总理并接替默克尔。

据拉舍特说，保守派现在应该准备进入联邦议院的反对派，这是他们自2005年以来没有过的地位。拉舍特承认，现在一切的聚焦都集中在"三色 "联盟（与社民党、绿党和自由党的颜色相对应）。"

拉舍特承认"三色 "联盟的初步协议是 "良好"，该协议拒绝增税或推进退出煤炭。拉舍特说，"我们本可以分享其中的一些建议和立场"。

据拉舍特还解释说，他很快将卸任北莱茵-威斯特法伦州的主席，该州是德国人口最多的地区，也是基民盟票箱重地。

拉舍特呼吁对基民盟进行革新，特别是要吸引年轻人支持，同时也要加强女性参政。

拉舍特也呼吁基民盟内部更加团结，因为基民盟面临内讧的威胁。现卫生部长延斯-斯帕恩（Jens Spahn）对此表示赞同，他呼吁在受到 "凝聚力危机 "打击的党内应该重新发扬光大 "信任文化"。斯帕恩还提出自己是 "塑造这个新的基民盟 "的候选人，这个新的基民盟必须完成代际变化。这位41岁的部长补充说，现在应该是 "默克尔之后的一代必须承担责任"。

法新社说，前一天，另一位潜在的基民盟党主席候选人、超自由主义者弗里德里希-梅尔茨（Friedrich Merz）曾说，基民盟 "处于崩溃的边缘"。