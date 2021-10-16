英国保守党议员遇刺身亡：索马里裔男子被抓捕

英国下议院议员埃默斯爵士（Sir David Amess）15日在英格兰东南部选区会晤选民时，遭一男子攻击，身中多处刀伤不治。

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保守党籍的埃默斯成为英国近5年来第二位被刺杀身亡的议员，一名25岁的男子已经被捕，英国警方定调属于“恐怖袭击”事件。

周五，埃默斯在埃塞克斯郡（Essex）Leigh-on-Sea的选区会晤选民被一男子攻击，刺了多刀。

英国大都会警察局说，这可能与伊斯兰极端主义有关。一名25岁的英国籍男子因涉嫌谋杀，在现场被捕。警方表示，他们没有就这起死亡事件搜捕其他人。但作为调查的一部分，警察正在对伦敦地区的两个地址进行搜查，伦敦市政府说。

警方认为该男子是单独发动攻击，但相关调查仍在进行。警方补充说，这名男子被关押在埃塞克斯执法单位。

政府消息人士告诉BBC，嫌犯是英国国民，从初步调查来看，他似乎是索马里裔。

69岁的埃默斯代表西绍森德（Southend West）选区，当周五他在教堂与选民会面，讨论选民所关心的议题遭到袭击。

埃塞克斯郡警察局长哈林顿（BJ Harrington）说，埃默斯“只是在履行他的职责，而他的生命却这样被惨忍的中止”。

伦敦警察局说，反恐官员正在与埃塞克斯警察局和东部地区专家行动小组合作。