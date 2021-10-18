俄外长：俄罗斯驻北约办事处将暂停工作

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergey Lavrov）10月18日表示，俄罗斯将从11月1日起，暂停其驻北约办事处的工作以及北约驻莫斯科军事联络处的活动。此前，北约驱逐了8名俄罗斯驻北约代表团成员，指这些人都是“未报告的俄罗斯情报人员”。

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拉夫罗夫强调，俄方此举是对北约决定驱逐8名俄罗斯常驻北约代表的回应。他说，“作为对北约行动的回应，我们暂停我们常驻北约办事处的工作，其中包括首席军事代表的工作，可能从11月1日开始，或者可能还需要几天时间。”

拉夫罗夫指出，北约已经获悉莫斯科对驱逐8名俄罗斯常驻北约代表的回应。他还介绍称，终止设在比利时大使馆的北约驻莫斯科信息处的活动。他说，“如果北约成员国有任何紧急问题，他们可以就这些问题与我们的驻比利时大使联系，他负责保障俄罗斯与比利时王国之间的双边关系。”

拉夫罗夫指出，“其次，我们将暂停北约驻莫斯科军事联络处的活动，其工作人员的资格从11月1日起取消。”他强调，北约仍没有解释剥夺俄罗斯驻北约代表团成员资格的原因。

北约本月6日表示，其已撤销对俄罗斯代表团8名成员的认可，并将莫斯科能够认可的北约职位数量从20人减至10人。

在俄罗斯前双面间谍谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）及其女儿尤利娅在英国中毒袭击事件发生后，北约已于2018年3月决定撤销对俄罗斯驻北约代表团7名成员的外交认证，并将他们从比利时驱逐出去。随后，俄罗斯代表团的认证数量从30个减少到20个。2021年10月7日，这一数字进一步减少到10人。