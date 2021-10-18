北约秘书长： 中国的崛起使北约变得更需要、更重要

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）近日在受访时表示，应对中国崛起带来的安全威胁将是北约未来根本原因的一个重要部分，这标志着对该联盟目标的重大反思，反映了美国“重返亚洲”的地缘战略政策。

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斯托尔滕贝格在接受英国《金融时报》采访时说，中国已经通过其网络能力、新兴技术和远程导弹对欧洲安全产生了影响。他说，如何保护北约盟国免受这些威胁，将在该联盟未来十年的新理论中得到“彻底”应对。

记者问，“美国的经济和安全重点是中国，而不是其他。但北约在哪里合适？北约是否也必须进行支点调整？如果不是，你如何保持北约的相关性？”斯托尔滕贝格说，“如果有的话，中国的崛起使北约更加需要，更加重要，对美国也是如此。”他说，“在我与美国政治家、国会议员等的所有讨论中，我已经多次得到的信息是，他们对中国的崛起感到担忧，但他们也意识到，如果有的话，对美国来说，拥有朋友和盟友是一个巨大的优势。有朋友是件好事。”

斯托尔滕贝格说，“这是我在2019年向美国国会发表演讲时的主要信息之一。它是，在一个更加不可预测或更加不确定的世界--以及全球权力平衡正在发生变化的情况下，那么对于大国来说，拥有29个朋友和盟友是一个巨大的优势”。他说，“我觉得，美国明白这一点。因此，建立联盟符合美国的安全利益。北约不是他们为了对欧洲好而做的事情。北约符合美国的利益，因为与北美站在一起也符合欧洲的利益。”

记者问，“但对北约其他国家来说，我们所说的新冷战的意义是完全不同的。首要关注的仍然是俄罗斯。”斯托尔滕贝格说，“当然，我们是30个盟友（组成的联盟），在许多问题上存在分歧，包括对中国的分析和评估。同时，我们在北约的中国问题上已经取得了很大的进展。我们第一次提到中国是在公报中，即2019年12月在伦敦举行的北约峰会的声明中。在此之前，任何政策文件中都没有提到中国。”

斯托尔滕贝格说，“（公报）有一句话说，中国的崛起给北约带来了机遇和挑战，我们必须共同应对。”他说，“这是北约的一个重要步骤。然后，今年夏天，我们实际上同意了很多共同语言，我期望当我们在马德里开会时，中国的崛起、中国的影响和力量平衡的改变对北约的影响将在新的战略概念中得到彻底应对，以及其他议题。在北约目前的战略概念中，没有一个字提到中国。”记者问，“你说的‘彻底应对’是什么意思？”

斯托尔滕贝格说，“我预计中国将是战略概念的一个重要组成部分. 中国正在向我们靠近。5G的讨论表明了这一点。一开始，大多数盟国把5G看作是一个单纯的商业问题。在盟国在北约的讨论之后，所有盟国都意识到这是具有安全影响的事情。这也发生在过去的几年里。这是发生在欧洲的事情，在我们自己的国家。”

记者问，“中国是否会被提升为（北约）最大的挑战之一或最大的挑战？”斯托尔滕贝格说，“不，因为我非常反对这种排名效应和挑战，因为它们是如此不同。第二，因为我们以前都很不擅长预测下一次危机，那么为什么现在我们应该能够做到这一点？”他说，“我们必须为不可预见的事情做好准备，但试图看到不可预见的事情，我认为是一个非常困难的任务。因此，几乎没有人预测到柏林墙的倒塌，或911事件，或克里米亚的吞并。这些对我们所有人来说都是举足轻重的事情。因此，我并不是说我们不应该尝试展望未来，但这是一项非常困难的任务，无论你是否尝试展望安全环境或（其他）。”

斯托尔滕贝格说，“我们可以预测的是，中国的崛起将影响我们的安全。它已经影响了。难以预测的是究竟以何种方式，以及我们将面临的下一个确切或具体的挑战是什么。但是，在认识到中国对我们的安全很重要方面，北约已经走过了很长一段路。”他说，“我们不认为中国是一个敌人或对手。我们强烈认为有必要与中国接触。有机会存在。中国的崛起对于使数亿人摆脱贫困非常重要。它对我们的经济很重要。我们需要在气候变化或军备控制等问题上与中国接触。”

斯托尔滕贝格说，“但与此同时，他们现在拥有世界上第二大的国防预算。他们有世界上最大的海军。他们很快将拥有世界上最大的经济体。他们胁迫他们的邻国。我们看到他们在南中国海的行为，他们实际上欺负那些行为不符合他们要求的国家。”斯托尔滕贝格说，“你已经看到他们对待加拿大、澳大利亚和我自己的国家挪威的方式，当时挪威和平奖委员会将和平奖授予一名中国异见人士。”记者提到，“还有立陶宛。”

斯托尔滕贝格说，“是的，立陶宛。因此，我们需要在看到机遇和挑战之间找到平衡，并为这两者做好准备。”记者问，“北约能带来什么？”斯托尔滕贝格说，“首先，这是我们一起做的事情--北美和欧洲。所以，这不是我们支持美国的问题。我不喜欢‘支点’这个概念，因为这听起来像是我们在远离什么。现实情况是，北约正在向境内转移以应对全球挑战。北约是北美和欧洲的联盟，但这个地区面临着全球挑战。恐怖主义、网络，但也有中国的崛起。”

斯托尔滕贝格说，“因此，当谈到加强我们的集体防御时，这也是关于如何应对中国的崛起。例如，当我们现在把科技作为北约的一个重要事项时，它是关于应对我们看到的几乎所有挑战，但也包括中国正在大量投资于新的破坏性技术......。 ”他说，“我们为加强北约所做的工作的一部分，也是这一根本性转变的一部分，从关注外部，也是关注地区外的战斗行动，到在联盟内建立安全。”

斯托尔滕贝格说，“另外，我还提到了技术。中国正在向我们靠近......例如，在非洲。我们在北极看到他们。我们在网络空间看到他们。我们看到中国对我们国家的关键基础设施进行大量投资。当然，他们拥有越来越多的远程武器，可以到达所有北约盟国的事实......。 他们正在为远程洲际弹道导弹建造许多、许多发射井。”

斯托尔滕贝格说，“因此，我再次认为，这种在某种程度上区分中国、俄罗斯、亚太或欧洲的整个想法，是一个大的安全环境，我们必须一起应对它。我们在准备工作、技术、网络、复原力方面所做的工作对所有地区都很重要？我们不贴标签。这是关于加强我们对任何潜在威胁的联盟。”

北约将在明年夏天的一次峰会上通过其新的战略概念，这将概述该联盟在未来10年的目的。北约目前的《战略概念文件》在2010年通过，其内容没有提到中国。报导指，在结束了于阿富汗的20年军事部署后，北约正在寻求新的战略方向，而关于美国在欧洲的军事存在的未来的讨论正在进行。斯托尔滕贝格说，“所有这些都是北约的一个根本性转变，从我们边界以外的危机管理转向欧洲的集体防御。”

报导指，任何从阻止俄罗斯侵略转移的建议都会遭到东欧成员国的抗议，这些国家认为莫斯科对外扩张倾向是一种生存威胁，而北约是他们唯一的安全保障。斯托尔滕贝格说，俄罗斯和中国不应该被看作是单独的威胁。他称，“首先，中国和俄罗斯紧密合作；第二，当我们在科技方面进行更多投资时. .那是与他们两个有关的。”

斯托尔滕贝格还认为，在美国决定离开阿富汗后，北约部队于8月仓促撤出阿富汗是“一个明显的选择”。他说，虽然欧洲军队可能会在没有美国支持的情况下继续存在（阿富汗），但（欧洲国家的）政治领导人无法证明继续存在的理由。斯托尔滕贝格说，“这部分是军事方面：能力。但我认为更重要的是政治方面：我们是在美国受到攻击后进入阿富汗的。”他说，“在军事上，本来是可以（留在阿富汗）的。但在政治上，我认为这是绝对不现实的......这是主要原因。”

采访中，记者问道，“欧洲人正在谈论更多的战略自主权和建立欧洲防务。有时在我看来，这听起来是与北约平行的东西。需要这样做吗？”斯托尔滕贝格说，“对欧洲防务有许多不同的解释。自2014年以来，我们已经能够将北约/欧盟合作提升到前所未有的水平。我坚信北约和欧盟会一起工作。我们见面了。我与（欧盟委员会）冯德莱恩主席、（欧洲理事会）米歇尔主席以及许多欧洲领导人都有非常密切的工作关系。我定期参加不同的欧盟会议，包括与欧盟委员会或欧洲理事会的会议，我们邀请他们参加北约会议。”他说，“我们正在进行网络工作。我们在爱琴海有一个北约的存在。在科索沃，我们现在与欧盟的合作比以往任何时候都更加密切。”

记者问，“那么，你不认为这是个问题？”斯托尔滕贝格说，“不，但这取决于你所说的欧洲防务是什么意思......。任何有意义的欧洲防务的加强都必须意味着更多的防务支出。有一个机构推动了更多的国防开支，那就是北约。好消息是，欧洲盟友正在增加支出。”记者说，“当法国人正在建造更多的法国坦克，意大利人正在建造更多的意大利直升机，波兰人正在建造更多的波兰火箭发射器，而他们彼此不交谈，除非北约出面，这难道不是一个问题吗？”

斯托尔滕贝格说，“但这些都是国家国防预算，所以它们可用于各种行动和任务。但当然，欧洲防务是关于欧洲盟友做什么以及他们投资多少的问题。没有更多的欧洲防务支出，你就不可能有强大的欧洲防务。这是北约在2014年的一个决定。北约不仅欢迎，而且实际上积极推动了这一点。”他说，“欧洲防务的另一部分，我强烈欢迎的当然是新的能力。北约有精确的能力目标，我们同意（关于）这么多飞机、这么多无人机和这么多作战坦克等等。当然，我们敦促所有的盟国达到这些目标，我们一起发展它们。”他指出，“我也欢迎欧盟在能力发展方面的防务努力，因此，我想，例如，欧洲防务基金、（欧盟）‘永久性结构合作’框架(PESCO)。这些都是发展国家拥有的新能力的工具。”

记者问，“你如何看待关于欧洲军队的辩论？”斯托尔滕贝格说，“对这句话的意思有不同的解释。我看到安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔和冯德莱恩在担任（德国）国防部长时，她谈到的不是一支欧洲军队，而是一支欧洲人的军队。”他说，“如果这意味着更多的欧洲士兵、战舰、无人机、战斗机，那么这就是我们强烈欢迎和敦促的事情。如果其意味着新的结构竞争同样的能力，那么它将破坏我们的安全。但我已得到保证，这不是我们的计划。”

斯托尔滕贝格说，“所以，我们不需要新的结构。我们需要的是额外的新能力，而解决这个问题的方法，要得到这个结果，就是增加开支，解决欧洲国防工业的分裂问题。我希望‘永久性结构合作’框架和欧洲防务基金能够做到这一点......。让我们讨论一下具体的建议。”记者最后问道，“你对令法国如此不安的澳英美三边安全协议（AUKUS）的反应是什么？”

斯托尔滕贝格说，“我理解法国感到失望......。但与此同时，这是一项不针对欧洲或北约的协议。北约盟国已经同意与他们的亚太伙伴在技术、网络和海事方面进行更密切的合作。”他说，“出于许多原因，我们应该这样做。法国是一个关键的盟友。正如我所说，他们是英国在爱沙尼亚领导的战斗小组的一部分。法国在波罗的海地区进行空中警戒。他们将（其GDP的）2%用于国防。他们有高端能力。他们有（军事）部署的意愿。”