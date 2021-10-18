博雷利：欧盟与美国的密切关系对全球安全仍然至关重要

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell）10月17日通过博文表示，在他访问华盛顿期间，欧盟与美国清除了双边关系议程上的障碍，并集中讨论了紧迫的国际挑战。他指出，一个更平衡的欧美合作将仍然是国际和平、安全和繁荣的关键，“因为我们的价值观和利益在很大程度上是一致的”。

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博雷利说，“在我对华盛顿特区的两天访问结束时，我参观了阿灵顿国家公墓和林肯纪念堂。在阿灵顿，美国向其军人阵亡者致敬，他们有尊严地埋葬在众多相同的墓碑下。为纪念亚伯拉罕·林肯而建造的国家纪念堂矗立在国家广场的尽头，这位总统废除了奴隶制并带领国家经历了内战。”他说，“虽然我们目前仍然看到美国社会的紧张局势，但这两个地方是鲜明的统一提醒，提醒我们建立一个民主国家和捍卫其价值观和基本权利所需要的东西--无论是在国内还是国外”。

博雷利说，“而阿灵顿公墓提醒我们欧洲人，无数年轻的美国人在欧洲土地上为我们的自由献出了生命，与纳粹主义和法西斯主义作斗争，这也奠定了我们跨大西洋伙伴关系的基础。”他续指，“深化这种伙伴关系是拜登新政府上任后我首次访问华盛顿特区的核心重点。在我与国务卿布林肯和国防部副部长希克斯的会晤中，我们回顾了6月欧盟-美国峰会的承诺，并就加强和改善我们的合作的具体项目进行了讨论。”他谈到，“自1月以来，我们一直在密切合作，建立一个雄心勃勃的新跨大西洋议程。”

博雷利说，“我们这样做不仅是因为我们在价值观和如何组织我们的社会、我们的民主政体和我们的市场经济方面是最亲密的伙伴，而且还因为朋友和盟友看着我们，期望我们共同努力应对全球挑战。”他说，“在地缘政治发生巨大变化的时候，欧盟和美国有一个共同的责任，防止国际秩序滑向国家间竞争加剧的局面。我们必须共同努力，积极促进基于民主价值观的全球合作愿景，与专制大国的愿景形成对比，后者力图建立一个非常不同的世界。”

博雷利说，“当然，我们也讨论了最近的困难和分歧，包括从阿富汗撤军和奥库斯协议（AUKUS）宣布的情况。除其他外，缺乏协商和沟通给盟友造成了真正的困难，没有显示出西方的最佳状态。”他续指，“这些困难确实给我们敲响了警钟，促使我们更加关注加深信任和改善我们的预警机制的必要性。在过去几个月的成就基础上：如欧盟-美国峰会的成果和最近在匹兹堡启动的美欧贸易和技术委员会--我们在我访问期间能够就深化我们的接触的具体步骤达成一致。”

博雷利说，“首先，我们确认了我们的承诺，即在年底前启动关于安全和国防的专门对话。”他说，“毫无疑问，我们的安全和繁荣将通过在这一领域更深入的双边合作得到加强。本着同样的精神，我很高兴再次得到美国对更强大和更有能力的欧洲防务的支持，作为对跨大西洋和全球安全的贡献。”他强调，“正如我多次所说：我们作为欧盟越强大，我们就能成为美国和北约更好的伙伴。”

博雷利补充说，“我们应该避免一场分裂性的，而且在我看来往往是人为的辩论，即我们是否应该加强欧洲自身的安全能力，或者我们是否应该在北约中这样做。这是一个错误的二分法，我们显然需要两者都做。”他介绍称，“我向布林肯国务卿和希克斯副部长通报了我们打算如何通过《战略指南》针来加强欧洲防务--欧盟领导人责成我制定这一指南”。他表示，“《战略指南》将加强我们的行动能力，使我们能够独自应对一些威胁。这是我们的美国盟友一再要求的负担分担的一部分，我再次强调，当然这将在与北约的合作下进行。”

博雷利说，“此外，我们同意启动欧盟-美国关于印太地区的磋商，以加强跨大西洋合作和在该地区的共同参与。”他称，“我们还同意在我们对俄罗斯的原则性态度的基础上，启动关于俄罗斯的高级别对话。对于这两个问题，第一次会议计划在今年年底前举行”。博雷利说，“我们还将在明年初举行欧盟-美国能源理事会的下一次会议，讨论目前的高能源价格、这场危机的全球影响和绿色能源转型。”

博雷利表示，“最后，请允许我简要地强调一下我们处理的其他一些国际问题。”它们包括，“我们一致认为，在与中国打交道时，需要采取多方面的方法，包括合作、竞争和制度性对手的要素。下一次欧盟-美国中国问题对话的高级别会议将于12月举行；关于阿富汗，我们将继续共同努力，支持阿富汗人民，避免该国的社会经济崩溃；关于西巴尔干地区，我们讨论了继续保持欧盟-美国伙伴关系的必要性。关于欧盟推动的塞尔维亚和科索沃关系正常化的对话，我们强调需要缓和局势及重新参与谈判。”

博雷利续指，“关于伊朗和‘伊朗核协议’，我们将继续努力确保伊朗核计划的纯和平性质，维护全球核不扩散架构，以及需要尽快返回维也纳会谈；关于委内瑞拉，我们重申了我们支持政治进程以恢复稳定和民主和解的强烈意愿；关于萨赫勒地区，我们将继续把我们的共同努力集中在该地区的稳定上；在这个地区，欧洲将需要领导这方面的努力。”

博雷利说，“总的来说，我从对华盛顿的访问中回来，对我们将如何继续深化和加强一个平衡的跨大西洋伙伴关系有一种非常积极的感觉。”他强调，“我们今天面临的全球挑战使它变得至关重要，在这方面，请允许我以林肯的一句话结束，在参观他的纪念馆时，这句话让我印象深刻。‘你不能借由今天的回避，来逃脱明天的责任’。”