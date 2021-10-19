欧盟法律是否高于成员国法律 欧委会主席与波兰总理直面激辩

自波兰宪法法院本月初做出波兰国内法律优先于欧盟一些法律的裁决后，华沙和布鲁塞尔的争端持续发酵。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）10月19日在欧洲议会围绕着相关议题的辩论会上进行了激辩。冯德莱恩说，“当他们加入时，波兰人民把他们的信任放在了欧盟。”她强调，“我们不能也不会允许我们的共同价值观被置于危险之中。”莫拉维茨基则提出，“我不能同意政客们试图敲诈、威胁波兰。”

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欧洲议会周二举行全体会议讨论“波兰的法治危机和欧盟法律的首要地位”。冯德莱恩在发言中当描述波兰摆脱共产主义统治以及作为欧盟成员国向民主过渡时说，“波兰人民想要民主......他们想要自由选择他们的政府，他们想要言论自由和媒体自由，他们想要结束腐败，他们想要独立的法院来保护他们的权利。”她补充说，“这就是欧洲的意义，这就是欧洲所代表的东西，波兰宪法法院最近的裁决使其大部分内容受到质疑”。

冯德莱恩说，“一段时间以来，我们一直对（波兰）司法机构的独立性感到担忧。法官们看到他们的豁免权被取消，并在没有理由的情况下被赶出办公室。”她指出，“这威胁到司法独立，而司法独立是法治的一个基本支柱。我们已经采取了一些措施。我们继续进行定期对话。但不幸的是，情况已经恶化了。而这不仅仅是欧委会的意见。这也是欧洲法院和欧洲人权法院所确认的。而现在，这在波兰宪法法院的最新裁决中达到了高潮。”

冯德莱恩说，“目前，欧盟委员会正在仔细评估这一判决。但我今天已经可以告诉你们。我深感关切。这项裁决对欧盟的基础提出了质疑。这是对欧洲法律秩序统一性的直接挑战。”她强调，“只有一个共同的法律秩序才能提供平等的权利、法律的确定性、成员国之间的相互信任，从而提供共同的政策。这是一个成员国的法院有史以来第一次发现欧盟条约与国家宪法不相容。”她说，“这对波兰人民有严重的影响。因为该裁决直接影响到对司法机构的保护。该裁决破坏了条约第19条所保障的和欧洲法院所解释的对司法独立性的保护。没有独立的法院，人们得到的保护就会减少，从而使他们的权利受到威胁。”

冯德莱恩说，“在加入欧盟时，波兰人民对欧盟充满了信任。他们期望欧盟能维护他们的权利。这也是正确的。”她说，“欧盟委员会是该条约的监护人。我的委员会有责任保护欧盟公民的权利，无论他们生活在我们联盟的什么地方。法治是将我们的联盟联系在一起的胶水。它是我们团结的基础。它对于保护我们联盟赖以生存的价值观至关重要：民主、自由、平等和对人权的尊重。这也是所有27个成员国作为这个联盟的一部分，作为主权国家和自由人民所签署的东西。”

冯德莱恩表示，“我们不能也不会允许我们的共同价值观受到威胁。委员会将采取行动。而选项都是已知的。第一个选择是侵权，我们在法律上挑战波兰宪法法院的判决。”她说，“另一个选择是条件性机制和其他金融工具。波兰政府必须向我们解释，鉴于其宪法法院的这一裁决，它打算如何保护欧洲的资金。因为在未来几年，我们将通过多年期预算和下一代欧盟复苏计划投资21000亿欧元。这是欧洲纳税人的钱。如果我们的联盟比以往任何时候都更多地投资以推动我们的集体复苏，我们必须保护联盟的预算不受违反法治的影响。”

冯德莱恩续指，“第三种选择是《里斯本条约》第7条程序。这是《条约》中的有力工具。我们必须回到这个问题上来。因为让我提醒你。今天对我们条约的有效性表示怀疑的波兰宪法法院，正是我们根据第7条认为不是独立和合法的法院。这在很多方面都是一个循环。”根据《里斯本条约》第7条规定，严重违反欧盟价值观的成员国将遭到制裁，甚至被剥夺在欧盟的投票权。冯德莱恩在讲话中并没有明确欧盟将对波兰采取的措施。包括德国总理默克尔在内的一些欧洲国家高级领导人敦促双方进一步对话，并告诫布鲁塞尔不要迅速采取强制行动。

莫拉维茨基则在讲话中强调波兰受到歧视，并指责其他欧盟国家在遵守基本原则和执行欧盟规则方面采取了选择性的做法。他还坚持认为，波兰宪法法庭的裁决不应引起特别关注，同时指责布鲁塞尔越权，试图在未经成员国同意的情况下建立一个超国家主义的政府。莫拉维茨基说，“欧盟的最高法律是一个国家的宪法。”他补充说，“欧盟不会仅仅因为我们的法律体系不同而分崩离析”。他补充说，“如果你想把欧洲变成一个非国家的超级政府，首先要得到所有欧洲国家和社会的同意。”

但发言中，莫拉维茨基对欧盟提出了看似矛盾的赞美，强调了他的政府在法治原则方面一再挑战欧盟的困境，即使绝大多数波兰人都支持该国加入欧盟。他称欧盟是“一个强大的政治和经济有机体”，然后又说，“其是历史上最强大的、最发达的国际组织，但欧盟不是一个国家”。莫拉维茨基还反复抱怨布鲁塞尔和其他欧盟国家首都对波兰存在“歧视”，问道，“为什么对欧盟的不同成员国有不同的决定和判决？”

莫拉维茨基超过了规定的发言时间，引起了主持全体会议的欧洲议会副主席佩德罗·席尔瓦·佩雷拉的警告，但最后还是让他完成了发言。佩雷拉说，“谢谢总理”。欧洲议会的波兰籍议员们向莫拉维茨基的发言给予欢呼和鼓掌。莫拉维茨基说，“你会注意到，我对分配的时间非常灵活，所以没有人可以说你没有足够的时间向欧洲议会作出解释。”他补充说，“但尊重分配的时间也是对欧洲民主的这个议院表示尊重的一种方式。”