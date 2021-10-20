纳瓦尔尼狱中获得欧洲议会萨哈罗夫奖

欧洲议会议长大卫·萨索利（David Sassoli）10月20日通过推特宣布，目前身在狱中的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）获得了2021年欧洲议会萨哈罗夫思想自由奖（简称萨哈罗夫奖）。萨索利称，“纳瓦尔尼与普京政权的腐败进行了不懈的斗争。这使他失去了自由并几乎失去了生命。今天的奖项肯定了他的巨大勇气，我们再次呼吁立即释放他。”

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欧洲议会副议长郝泰拉(Heidi Hautala) 周三下午在斯特拉斯堡全体会议厅宣布了2021年的获奖者，此前主席会议（议长和各党团领导人）曾作出决定。萨索利表示，“欧洲议会选择阿列克谢·纳瓦尔尼作为今年萨哈罗夫奖的得主。他坚持不懈地反对弗拉基米尔·普京政权的腐败，通过他的社交媒体账户和政治运动，纳瓦尔尼帮助揭露了侵权行为，并动员了全俄罗斯数百万人的支持。为此，他被投毒并被投入监狱。”他补充说，“在向纳瓦尔尼颁发萨哈罗夫奖时，我们认可他巨大的个人勇气，并重申欧洲议会坚定不移地支持立即释放他。”

郝泰拉说，“今年，萨哈罗夫奖被授予了一位变革的倡导者。纳瓦尔尼在试图恢复俄罗斯人民的选择自由方面表现出巨大的勇气。多年来，他一直为本国的人权和基本自由而奋斗。这让他失去了自由，也几乎失去了生命。我代表欧洲议会，呼吁立即无条件释放他。”她说，“今天，议会还表彰了一群阿富汗妇女，她们为本国的平等和人权进行了激烈的斗争，并入围了萨哈罗夫奖的候选名单。我们选择表彰这些妇女的勇敢精神，因为她们是塔利班夺取阿富汗控制权后，最基本的权利和自由最先受到侵犯的人之一。”

萨哈罗夫奖每年由欧洲议会颁发。该奖于1988年设立，旨在表彰捍卫人权和基本自由的个人和组织。它是为了纪念前苏联物理学家和持不同政见者安德烈·萨哈罗夫而命名的，奖金为5万欧元。2020年8月，纳瓦尔尼在俄罗斯境内乘机旅行期间被投毒，接受紧急医疗救治得以保命。他后经交涉抵达德国柏林休养了数月。

2021年1月，纳瓦尔尼康复后在返回莫斯科时被逮捕。他目前正在服三年半的刑期，还有两年多的监禁。现在，纳瓦尔尼被关押在一个高度监管的监狱，2021年3月底，他曾进行了长时间的绝食，以抗议他无法获得医疗护理。2021年6月，俄罗斯法院禁止纳瓦尔尼的地区办事处和他的反腐基金会，这两个组织现在被俄罗斯当局列为“极端主义和不受欢迎”。尽管如此，纳瓦尔尼的盟友仍然继续批评克里姆林宫。在上个月的俄罗斯国家杜马选举中，他们推出了一个战术性投票应用程序，以挑战该国的执政党。