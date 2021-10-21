北约秘书长：注意到中国为加强核导能力所做的强烈努力

为期两天的北约防长会议10月21日在布鲁塞尔北约总部举行。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）20日在出席记者会时回答了记者关于中国今夏试射高超音速导弹报导的提问。斯托尔滕贝格回应指，虽然不能就情报加以评论，他说，“我们已经看到中国为加强其军事能力，包括核能力和导弹系统所做的强烈努力。”

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斯托尔滕贝格在开场白中提到，“部长们还将以核规划小组的形式开会。他们将就如何保持我们的核威慑力量安全、可靠和有效，同时继续致力于军备控制进行磋商。”他表示，“北约的目标是一个没有核武器的世界。但我们不相信单边裁军。”他补充说，“一个俄罗斯、中国以及朝鲜等其他国家拥有核武器，而北约却没有的世界，根本不是一个更安全的世界。”

斯托尔滕贝格最后说，“星期五，我们的伙伴芬兰和瑞典以及欧盟将加入我们。我们已经将北约和欧盟之间的合作提升到了前所未有的水平。”他说，“我们将对我们的进展进行评估。我们拥有相同的价值观，面临相同的挑战。”他补充说，“因此，我们将讨论在一个全球竞争的时代，我们还能一起做什么。”

问答环节中，记者提问说，“你提到高超音速导弹是一个不断变化的威胁。使用核武器来对付这些导弹确实不可行，这意味着动能。而在动能方面，这些导弹只能由速度和导弹本身一样快的武器来反击，这意味着每一秒都很重要。所以我的问题是，你认为盟军对抗高超音速武器的动能系统应该放在太空还是地面上？我不是指北约支持或希望看到的国际条约，我问的是这些武器应该放在太空还是放在地面，以及北约目前对此的立场是什么？”

斯托尔滕贝格回答说，“总的来说，我想说，北约正在投资、调整，使其军事能力现代化，以准备应对、保护和抵御任何威胁，包括现代导弹系统。”他说，“我们正在以许多不同的方式这样做。我们也在加强我们在太空的工作，因为太空对我们的通信、对我们探测导弹发射的能力、监视侦察和通信是如此重要。”他表示，“北约，我们没有任何在太空部署武器的计划，这不是我们太空努力的一部分。我不能代表所有北约盟国发言，但北约没有这样的计划。”

记者追问，“秘书长，在同一个问题上，中国已经否认了关于其在8月测试了具有核能力的高超音速导弹的报导，我想知道北约的评估是什么。你是否认为这次试验与军事能力无关？以及你是否认为这个问题会在未来两天的部长级会议的讨论中出现。”斯托尔滕贝格说，“在过去几年里，我们看到的是中国军事能力的重大现代化。我不能评论准确的情报，但我可以说的是，我们已经看到中国为加强其军事能力，包括核能力和导弹系统所做的这种强烈努力。”

斯托尔滕贝格说，“这是关于新的导弹，这是关于远程导弹，这是关于双重能力的导弹，这也是关于为洲际弹道导弹、潜艇、空中发射导弹、海基和空中发射导弹包括地面发射导弹建造新的发射井。”他说，“所以总的来说，这是中国武装力量的重大现代化，包括很多非常先进的武器系统，可以携带核武器。”

就澳英美三边安全协议，即奥库斯协议（AUKUS）问题，有记者问，“在阿富汗之后，盟国已经发表了很多对美国感到沮丧和气愤的声明。澳大利亚潜艇的情况。一些人的印象是，美国人只是在做他们想做的事，而其他人都在忍受，因为没有人真的想增加开支。特朗普时代真的结束了吗？或者你期望美国国防部长受到张开双臂的欢迎？”

斯托尔滕贝格说，“我们现在看到的是美国政府坚决致力于重建、加强联盟。特别是加强欧洲和北美之间的跨大西洋纽带，这是拜登总统在6月的北约峰会上发出的明确信息，这是拜登总统几周前在白宫会见他时发出的明确信息，我希望奥斯汀部长明天在北约国防部长会议上会见国防部长时也发出这一明确信息。”

斯托尔滕贝格说，“我认为，实际上，我们现在有独特的历史机遇，我们都应该抓住，那就是加强合作，有北美和欧洲之间的联系，在北约内部”。他说，“好消息是，我们正在做更多的合作。盟国正在广泛的问题上更紧密地合作：技术、网络、威慑、防御，以及在许多其他领域，我们正在加强北约，作为30个盟国”。

斯托尔滕贝格指出，“而欧洲盟国也在加紧努力。在过去的几年里，欧洲盟国已经大大增加了国防开支。自2014年我们在北约峰会上做出承诺以来，所有盟国都增加了国防开支，越来越多的盟国也达到了2%的准则，将国内生产总值的2%用于国防。”

斯托尔滕贝格表示，“关于奥库斯协议，我理解法国感到失望。同时，我认为必须强调，这不是一个针对北约或欧洲的交易。”他说，“我相信，有关的盟国，他们将找到一条前进的道路。我们有责任防止这个问题，成为北约盟国之间、北美和欧洲之间的裂痕”。他介绍称，“北约盟国在6月也同意，我们需要与我们的亚太伙伴--新西兰、澳大利亚、日本和韩国更紧密地合作。”

斯托尔滕贝格说，“我们已经开始与他们在网络方面合作，还有其他海上安全问题和许多其他领域，我们应该与这些伙伴更紧密地合作。”他表示，“联盟内部关于奥库斯协议的分歧或差异、意见，以及阿富汗，并没有改变根本的需要，一个信息，即欧洲和北美必须站在一起，因为我们面临一个更有竞争力的世界，我们面临更多的国家间的竞争，那么作为30个盟国，在北约团结在一起就更加重要了。”