德防长：北约将不得不越来越关注中国 警告欧洲不要脱离美国和北约

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）本周在受访时表示，欧洲人应该问自己如何在北约的架构内拥有更多的军事行动能力，而不是在北约外行动。她重申，欧洲试图在没有美国的情况下运作军事领域是“错误的方式”。

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克兰普-卡伦鲍尔曾在去年11月发表讲话时称，未来几十年，如果没有美国和北约的帮助，欧洲将无法保障自身的安全。她的表态也是对法国总统马克龙批评她有关“欧洲战略自主的幻想必须终止”说法的回应。马克龙去年在采访中说，即使欧洲正在与美国新政府打交道，而且新政府可能会带来更友好的关系，但欧洲仍然需要自己的独立和主权防御战略。

“我完全不同意德国国防部长在POLITICO新闻网上发表的观点”。马克龙补充说，他相信德国总理默克尔在这个问题上的立场与他一样。“只有当我们认真对待自己的立场，并对我们的国防拥有主权的时候，美国才会尊重我们作为盟友的地位。”马克龙说道。他并强调，“我们需要继续建立我们的自主权，就像美国为自己做的那样，就像中国为自己做的那样。”

克兰普-卡伦鲍尔后来间接回应称，“如果欧洲战略自主的想法培养了一种幻想，即我们可以在没有北约和美国的情况下确保欧洲的安全、稳定和繁荣，那就走得太远了”。她指出，欧洲需要几十年的时间来建立其常规和核军事力量，以弥补美国和北约目前对欧洲大陆安全的贡献。

克兰普-卡伦鲍尔说，“没有美国的核力量和常规力量，德国和欧洲无法保护自己。这是一个简单的事实”。她还重申了柏林在防务方面采取更强硬立场的承诺。她指出，美国提供了北约70%的关键军事能力，如监视、直升机、空中加油和卫星通信。她补充说，美国还占据了北约几乎100%的导弹防御系统和绝大多数的核威慑力量。

时隔数月，克兰普-卡伦鲍尔在本周最新的采访中再次重申了自己的观点，即欧洲不应脱离美国和北约发展防务能力。特别是经历了刚刚发生的以美国为首的联军从阿富汗混乱撤离后，一些欧洲领导人称，美国领导的阿富汗撤军行动表明，欧洲必须能够在军事上更加独立地运作，而克兰普-卡伦鲍尔却得出了相反的结论。她认为，这次失败表明，欧洲和美国需要更紧密地合作，以提高军事上的效率。

克兰普-卡伦鲍尔在周四召开的北约防长会议前向POLITICO表示，“有很多关于欧洲自主权，或主权，或者--我更愿意称之为：欧盟在安全和防御方面拥有更多的行动能力的讨论。”她说，“人们在问为什么我们（欧洲国家）不能自己守住喀布尔机场。”对此，克兰普-卡伦鲍尔表示，“我们必须很公开地说。如果没有美国人的（军事）能力，作为欧洲人，我们就无法做到这一点。”

克兰普-卡伦鲍尔提出，欧洲人应该问自己如何“变得有能力在北约内部行动”，而不是如何有能力在该联盟之外行动。她在展望本周北约防长会议时说，“这是阿富汗重新落入塔利班之手后的第一次这样的亲身聚会，这就是最大的区别。” 去年，克兰普-卡伦鲍尔在为POLITICO撰写的一篇评论文章中敦促法国和欧盟克服对未来脱离美国自治的“幻想”。她在本周的采访中明确表示，她将坚持自己的立场。

克兰普-卡伦鲍尔说，无论谈论的是“自治”还是“主权”，重要的不是语义。她补充说，“如果这句话背后的想法是我们正在脱离美国，那么我认为这是一条错误的道路。”报导提及，自澳英美上月宣布达成针对印太地区的三边安全协议（AUKUS）后，马克龙即用三方未与欧洲盟友事前商议的事实来推销其加大欧盟防务能力的论点。对此，克兰普-卡伦鲍尔再一次提出了非常不同的观点。

克兰普-卡伦鲍尔说，“我能理解法国的恼怒。然而，应该注意到，这首先是两个国家之间的双边军备问题。” 她认为，虽然结果并不理想，但法国应该克服澳大利亚及其新伙伴美英的“有问题的”决定和沟通。她补充说，“现在有了辩论，包括法国和美国之间的辩论，这是好事。因为考虑到中国给我们带来的挑战，我相信它需要西方的全部力量。我们现在不能承受的是在这个问题上的分歧。”

克兰普-卡伦鲍尔说，“北约将不得不越来越关注中国”。她表示，“现在的大任务也是要认识到，如何与中国打交道的问题远远超出了国家利益的问题。”她说，“从大局来说，它关系到世界秩序和我们的生活方式将如何被塑造并可能在未来被改变的问题。”

克兰普-卡伦鲍尔表示，“欧盟和北约在明年的峰会前都在审查其安全战略”。她续指，这些平行且部分重叠的努力是理清两个组织之间关系的一个“独特机会”。她强调，“这些过程必须联系起来”。她说，“（欧盟和北约）分开进行（安全战略审查），然后在事后才看哪里有共同点，哪里有矛盾，这是没有意义的。”

周四和周五在北约总部举行的防长会议将包括对从阿富汗撤军的初步“经验教训 ”，以及就这一场长达20年的战争的更广泛失败进行艰难的讨论。北约官员和外交官说，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）将在会议期间表示支持欧洲盟国寻求加强其军事能力，但也期望这些盟国解释新能力如何补充北约的现有行动。报导指，这种观点似乎比马克龙的观点更符合克兰普-卡伦鲍尔的愿景。

克兰普-卡伦鲍尔说，她希望北约防长们参与辩论，讨论欧洲盟友可以发展哪些能力，以便更加有效。她的建议之一，更好地利用已有的东西。她说，“这不是一个建立我们自己的欧洲结构的问题。我们实际上在欧洲层面有各种可能性。我们有两国和三国的单位，我们有欧洲战斗小组。”她续指，“这是一个如何使进程更好的问题。以及我们如何能够更好地利用我们在欧洲层面上拥有的国家能力，这些能力也可以被北约使用。例如，战略航空运输。我们在那方面有一个欧洲的方法。”

克拉姆普-卡伦鲍尔和其他几个欧盟国家政府将在周四北约防长会议上提出使现有结构发挥作用的方法，“并使欧洲战斗小组不仅存在于纸面上”。这样的欧盟单位已经存在了十多年，但从未被部署过。在为她的部长同事们预览一份“供思考的文件”时，克拉姆普-卡伦鲍尔说，将提出一种方法，以绕过任何欧盟军事任务或欧盟战斗小组的任何任务：理论上是一支由成员国部队组成的可快速部署的欧盟部队需要一致同意的限制。

克拉姆普-卡伦鲍尔说，该文件将建议成立“意愿集团”，执行一项（仍然是一致的）决定，“这样，支持它的每个国家就不必用自己的部队或（军事）能力来参与”。另一项建议是更好的区域合作，克兰普-卡伦鲍尔说，并举出波罗的海或地中海作为可能的例子。克兰普-卡伦鲍尔担任德国国防部长的时间即将结束，因为她所属的基民盟几乎肯定会在9月的大选后成为德国联邦议院的反对党。

作为临别赠言，克拉姆普-卡伦鲍尔敦促可能由德国社民党、绿党和自民党组成的下届政府保持达到北约国防支出目标的愿望，即把德国国内生产总值的2%用于国防和提高军事能力。她说，“如果有人会得出结论说，我们不再遵守我们作为一个团结联盟在财政承诺方面的承诺，那么我认为这对德国来说是完全错误的答案，对德国的安全和我们伙伴的安全也是如此。”

然而，克兰普-卡伦鲍尔也承认，基民盟在执政时没有履行北约的承诺，在目前的财政计划下也没有达到这个目标。她说，“但我现在和将来都认为，一个国家最重要的任务之一是其公民的安全，无论是对内还是对外。而这就是为什么我们不应该偷工减料。”

克兰普-卡伦鲍尔说，还没有关于自己下一步的计划。当被问及她是否会接受下届北约秘书长的潜在提名时，她拒绝发表评论，“我认为这将在明年决定，相对接近马德里的（北约组织）峰会。在这方面，现在不是猜测的时候。”下届北约秘书长应该由一位女性担任吗？克兰普-卡伦鲍尔说，“让我们这样说吧，这对北约来说当然是件好事。但最终，正如我们所知，这是国家和政府首脑的决定，我们不要猜测。”