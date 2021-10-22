冯德莱恩：欧盟需要“稳定的能源”

欧盟委员会主席·冯德莱恩周五在峰会后表示：作为“稳定的能源”,欧盟需要核能和天然气。冯德莱恩当天参加了在法国特拉斯堡召开的欧洲议会会议，着重谈及了能源价格飙升的问题。冯德莱恩表示，在这场持续的能源危机中，欧洲“过于依赖天然气”，导致欧洲变得“非常脆弱”。

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冯德莱恩在新闻发布会上表示：虽然欧盟必须大幅减少其二氧化碳排放量以应对气候变化，但“很明显我们需要更多清洁的可再生能源”，例如风能和太阳能，在天然气价格上涨的时候，它们为欧洲大陆提供了“很大的独立性”正在飙升，”这位欧洲高管在新闻发布会上说。

她补充道：但“除了可再生能源，我们还需要一种稳定的能源：核能，在过渡时期，当然还有天然气”。核电站的优势是几乎不向大气排放二氧化碳。

欧盟委员会必须在年底之前提出一份被认为对气候有益的能源清单，称为“绿色能源分类法”。这种分类将开放获取绿色金融的机会，为公认的行业提供至关重要的竞争优势。

法国正准备重新启动核电站建设。法国总统马克龙（Emmanuel Macron）听后表示，成员国之间“在需要使用核能来实现我们的气候目标上，从未获得过如此明确和广泛的支持”。

马克龙表示说，委员会“重申承诺”在“年底前”公布其分类，其中可能包括天然气和核能。

一位欧洲外交官周四晚间告诉法新社，“绝大多数成员国”希望将天然气和核能都包括在分类中。另外两名官员证实了这样的“多数”支持。

在天然气价格危机的背景下，以法国为首的十个欧盟国家于10月中旬发表了支持核电的立场。

其他国家如德国、奥地利和卢森堡则强烈反对，他们指出放射性废物的长期储存问题。

10 月初， 欧委会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）已经在欧盟财长会议上为发展核电辩护，呼吁承认核电“作为我们努力中的低碳能源”在减少二氧化碳排放方面的作用。