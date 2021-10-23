俄罗斯火药厂发生爆炸 17名当班工人全部遇难

俄罗斯一间火药厂22日晚间发生爆炸事故，造成至少 17 人死亡。俄罗斯紧急情况部表示，事故源于生产时的一个故障，并称对居民没有危险。俄罗斯侦察委员会已就爆炸事故进行刑事立案。爆炸发生在莫斯科东南方约270公里处梁赞（Ryazan）州一家名为Elastik的火药工厂，并引发火灾。

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据当地媒体报道，事故发生时员工正在开始试图打开机器操作，当时有17人当班。

从网络传出的视频片段所见，工厂爆炸一刻冒出大火球，另有照片显示现场被完全摧毁，事故现场仍然烟雾瀰漫。据民防部称，对居民没有危险。

地区官员下令疏散附近10个村落合共逾2,300名居民。俄国防部表示，共动用了170位紧急救援人员和50辆汽车协助救援灭火，同时派出4架重型消防飞机、3架直升机以及无人机。一名副部长到场协调救灾工作。

当地官员最初表示，爆炸造成7人死亡，多人失踪，不过几个小时后再次宣布，事故造成16人死亡，1人重伤送院。截止发稿前，当时值班的17人全部遇难。

俄罗斯紧急情况部表示，这起爆炸起因于生产过程中的一个故障，但并未说明详情。州长柳比莫夫（Nikolai Lyubimov）形容情况複杂，不过当日傍晚发表声明指，最坏的情况已经过去，形势已经受到控制。

据俄罗斯塔斯社（TASS）引述消息人士称，有人未有适当执行技术程序而肇祸；法新社指，该工厂早已被俄罗斯政府视为 “战略公司”，隶属国企俄罗斯国家技术集团（Rostec）；但当地传媒却说，工厂2015年已破产，厂房已交由其他炸药公司使用。

俄侦查委员会、梁赞州检察院及俄生态、技术和原子能监督局等部门已开始就事故进行调查。