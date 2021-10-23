火药厂爆炸

俄罗斯火药厂发生爆炸 17名当班工人全部遇难

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The plant says on its website that it produces industrial explosives for civilian use but also ammunition for the defence sector as well as gas generators for submarines
The plant says on its website that it produces industrial explosives for civilian use but also ammunition for the defence sector as well as gas generators for submarines © AFP
作者： 法广
4 分钟

俄罗斯一间火药厂22日晚间发生爆炸事故，造成至少 17 人死亡。俄罗斯紧急情况部表示，事故源于生产时的一个故障，并称对居民没有危险。俄罗斯侦察委员会已就爆炸事故进行刑事立案。爆炸发生在莫斯科东南方约270公里处梁赞（Ryazan）州一家名为Elastik的火药工厂，并引发火灾。

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据当地媒体报道，事故发生时员工正在开始试图打开机器操作，当时有17人当班。

 

从网络传出的视频片段所见，工厂爆炸一刻冒出大火球，另有照片显示现场被完全摧毁，事故现场仍然烟雾瀰漫。据民防部称，对居民没有危险。

地区官员下令疏散附近10个村落合共逾2,300名居民。俄国防部表示，共动用了170位紧急救援人员和50辆汽车协助救援灭火，同时派出4架重型消防飞机、3架直升机以及无人机。一名副部长到场协调救灾工作。

当地官员最初表示，爆炸造成7人死亡，多人失踪，不过几个小时后再次宣布，事故造成16人死亡，1人重伤送院。截止发稿前，当时值班的17人全部遇难。

俄罗斯紧急情况部表示，这起爆炸起因于生产过程中的一个故障，但并未说明详情。州长柳比莫夫（Nikolai Lyubimov）形容情况複杂，不过当日傍晚发表声明指，最坏的情况已经过去，形势已经受到控制。

据俄罗斯塔斯社（TASS）引述消息人士称，有人未有适当执行技术程序而肇祸；法新社指，该工厂早已被俄罗斯政府视为 “战略公司”，隶属国企俄罗斯国家技术集团（Rostec）；但当地传媒却说，工厂2015年已破产，厂房已交由其他炸药公司使用。

俄侦查委员会、梁赞州检察院及俄生态、技术和原子能监督局等部门已开始就事故进行调查。

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