执政16年后默克尔向欧洲告别 提出最后的警告

执政16年的德国总理默克尔周五在其于布鲁塞尔举行的第107次也是最后一次峰会结束时，对欧洲应对社会、移民和经济挑战的能力提出警告。

广告 继续浏览后续

默克尔说："我现在正以总理的身份离开这个欧盟，目前情况令我担忧。"她警告说："通过尊重和寻找共同解决方案的努力，我们已经克服了许多危机，但我们还有一系列未解决的问题。

法新社发自布鲁塞尔的报道称，关于波兰受到欧盟批评的包括司法独立、媒体自由等法治议题，默克尔重申她希望有一个更和平的辩论，呼吁对话以及对这个前共产主义国家的历史有更多了解。她认为相互尊重非常重要。

默克尔警告说，在移民问题上，欧盟 "总是受到来自外部的伤害"。法新社就此指出，目前白俄罗斯被指控为报复欧盟的制裁而偷运移民过境。

默克尔还对欧洲大陆的竞争力表示担忧，特别是在人工智能等新技术方面。她遗憾地表示，"欧洲不是最具创新性的大陆，" 她的继任者将有 "重大项目 "需要实施。

今年67岁的默克尔将告别欧洲舞台时，受到了来自各方的大量赞誉。最近几个月，欧盟领导人一直在向这位自2005年以来一直领导德国的领导人表示敬意和感谢。 欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔在布鲁塞尔说，欧盟27国峰会 "没有默克尔就像罗马没有梵蒂冈，巴黎没有埃菲尔铁塔"。卢森堡首相格扎维埃-贝泰尔评论默克尔善于通过妥协找到团结的方式，以便让欧洲走的更远。 欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩强调默克尔的分析能力在打破有时旷日持久的欧洲谈判僵局中起到的关键作用。

与此同时，她在执政长达16年后退位也引起了人们对欧盟内部出现真空的担忧，因为欧盟正面临着决定性的挑战，包括新冠疫情之后的经济重建，气候变化，以及确定在美国和中国之间地缘政治角色等。

法新社指出，作为欧洲大陆最大经济体的首脑，默克尔在2008-2009年全球金融风暴后的欧元区危机期间，因柏林的态度而受到严厉批评，但后来她对2015年移民危机的反应以及最终团结在欧盟27国共同债务的背后而受到广泛赞扬。

预计德国将在圣诞节前产生一位新总理。社会民主党、绿党和自由党周四公布了他们的谈判时间表，以便在12月初让奥拉夫-肖尔茨（SPD）执掌国家政权。