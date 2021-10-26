欧洲药管局批准成人用莫德纳疫苗增强剂

欧洲药品管理局批准用于成人的莫德纳(Moderna)疫苗增强剂Spikevax。这项决定与 10 月 15 日卫生最高管理局建议仅使用辉瑞 / BioNTech 的疫苗作为增强剂的做法互相矛盾。

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欧洲药品管理局于 10 月 25 日周一批准从莫德纳实验室向 18 岁及以上的人接种第三剂抗新冠病毒疫苗。因为卫生当局担心注射两剂新冠疫苗后的保护力水平会下降。

Modena厂牌研发的疫苗Spikevax 是继本月早些时候辉瑞 / BioNTech 的疫苗之后，第二个获得批准的疫苗增强剂。 欧洲药品管理局（EMA）在一份新闻稿中说：“数据显示，在第二剂后六到八个月给予第三剂 Spikevax ，结果显示可以让这项抗体水平下降的成年人的抗体水平增加。”

半剂量疫苗，作用较不厉害：

总部位于阿姆斯特丹的监测机构补充说，27 个欧盟成员国的卫生当局“可能会同时考虑到当地的流行病学情况而发布关于使用增强剂量的官方建议。

该机构表示，目前的数据显示了与打过第二剂 Spikevax 后副作用的类似模式。

“仔细监测注射增强剂后，发生心肌炎和其他副作用的风险非常罕见。欧洲药局EMA 补充道。”它还说：“加强剂量是前两剂疫苗使用剂量的一半，”

本月早些时候，该机构批准了针对18岁以上人群的辉瑞的 Comirnaty（辉瑞 / BioNTech）疫苗的增强剂注射，以及为免疫系统严重减弱的人群提供的 Comirnaty（辉瑞 / BioNTech）和 莫德纳的Spikevax（Moderna）两种疫苗的增强剂。