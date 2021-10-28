莫斯科市开始采强制措施以遏制新冠飚速扩散

俄罗斯10 月 28 日星期四下令生效莫斯科全市开始的一系列健康限制措，俾能遏制因疫苗接种缓慢而在飙升扩散的新冠疫情。当局下令：非工作期间、学校和餐馆全部关闭。

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俄罗斯现正面临最严重的新冠病毒扩散浪潮。当局希望借此措施能控制日益加速扩散的疫情。当局宣布，凡餐馆、美容院、服装或家具店、健身房、舞蹈学校和其他被视为“非必要”的服务行业全部关闭到 11 月 7 日。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁表示，只有销售药品、食品和基本民生必需品的商店才被允许开放，莫斯科是迄今为止受疫情影响最严重的城市。

强迫失业一周

此期间，大多数企业和公共服务也被勒令停止工作。 与此同时，俄罗斯总统普京宣布从 10 月 30 日至 11 月 7 日在国家层面暂停工作，以期减缓人员流动，从而减缓病毒传播。

几个星期以来，俄罗斯在 24 小时内的新冠病毒死亡与感染人数记录都破纪录，超过世界卫生组织订定的疫情数值指标。

X6X4X，根据俄罗斯官方数据，目前新冠死亡总人数已超过 233,000 人，使俄罗斯成为欧洲新冠病患丧生人数最多的国家。

俄罗斯国家统计局对于新冠死亡的定义比较宽松。该局8 月底的宣布了新冠死亡人数数据更严重的报告：超过 400,000 人死亡。