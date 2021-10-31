默克尔和肖尔茨共同出席20国峰会

即将退位的德国总理默克尔和显然很快将成为总理的肖尔茨共同出席20国峰会，引起了德国媒体的极大关注。多份媒体表示，这是德国政府友好接替的信号。

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据德新社报道，基民盟籍总理默克尔和社民党籍肖尔茨共同出席了周末的罗马20国峰会。肖尔茨目前还是默克尔内阁的财政部长，但显然很快将成为德国总理。两人共同出席了罗马20国峰会的一个记者会，并就未来抗击新冠疫情各自表了态。《世界报》报道说，两人在其它事情上观点一致，但在抗击新冠上观点不一。

慕尼黑《墨丘利报》报道说，罗马20国峰会应是默克尔总理参加的最后一个国际峰会。她利用这个机会，以不同寻常的姿态将显然是准总理的肖尔茨介绍给了各国领导人。无论是和美国总统拜登的简短会晤，还是在涉及到伊朗核问题的会谈，或者在和艰难对手土耳其总统埃尔多安过招时，肖尔茨都伴随在默克尔身边。在最重要的双边会晤即与美国总统拜登的会晤中，三人甚至已经平起平坐。默克尔和肖尔茨向国际合作伙伴以及向家乡发出的主要信号应该是德国政府工作的持续性。默克尔在峰会前一周已向《南德意志报》表示，她轻松并自信地看待总理府权力交移的到来。

《法兰克福汇报》的印象是，默克尔和肖尔茨在20国峰会上显示，德国政府换届将多么地有秩序。而社民党籍政治家肖尔茨则在国际舞台边缘显示，他不会复制默克尔，而是有自己的议事日程。比如，他在20国峰会上表示，面向未来，人们需要乐观主义。就气候保护，肖尔茨表示，为此有必要对工业社会进行最大的现代化。这是我们必须要做的事，而且必须在短短数年内就为此设置正确的轨道。肖尔茨有自己的风格，有自己的议事日程。他可能很快就将引起人们的惊讶。

《世界报》表示，默克尔对待肖尔茨的方式是个国际轰动事件。肖尔茨以理想方式踏上了世界舞台